Bayern-Star bei WM "endlich befreit"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dayot Upamecano vom FC Bayern spielt bei der WM groß auf

In der französischen Nationalmannschaft tat sich Dayot Upamecano bislang schwer. Bei der WM in Katar spielt der Innenverteidiger des FC Bayern aber groß auf - und wird in seiner Heimat mit Lob überschüttet.

"Upamecano, endlich befreit", titelte die französische Sportzeitung "L'Équipe" nach dem 2:1-Sieg der Équipe Tricolore gegen Dänemark.

Weiter in dem Bericht hieß es: "Der neue Upa scheint endlich angekommen zu sein." Der 24-Jährige habe sich bei der Weltmeisterschaft in Katar von "der Last befreit, die ihn daran hinderte, in Blau Leistung zu bringen".

Auch Upamecano selbst ist mit seiner bisherigen Leistung zufrieden. "Ich habe vor der WM gesagt, dass ich das, was ich beim FC Bayern mache, auch mit der französischen Nationalmannschaft machen kann", sagte der Abwehrspieler auf einer Pressekonferenz und erklärte seine Startschwierigkeiten im Nationaltrikot: "Ich bin jung in diese Mannschaft gekommen, ich brauchte Zeit. Heute fühle ich mich viel besser."

In den bisherigen beiden WM-Spielen stand Upamecano jeweils über 90 Minuten auf dem Platz. Gerade beim jüngsten Sieg gegen Dänemark überzeugte er an der Seite von Abwehrboss Raphaël Varane.

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live*

Lob erhielt Upamecano zuletzt auch von dem Superstar von Manchester United. "Er ist ein Spieler mit vielen Qualitäten", hob Varane hervor und erklärte: "Ihm fehlte ein wenig das Selbstvertrauen, das er mittlerweile bei der französischen Nationalmannschaft gewonnen hat. Er hat gezeigt, dass er die Kurve gekriegt hat, man merkt es daran, wie er sich ausdrückt."

Für die französische A-Nationalmannschaft hat Upamecano bislang neun Spiele absolviert. Sein Debüt im Team von Didier Deschamps gab der Bayern-Star im September 2020 in der Nations League. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr schaffte er es nicht in den endgültigen Kader.

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.