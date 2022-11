BVB bekommt offenbar Konkurrenz im Pulisic-Poker

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Christian Pulisic wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Bastelt Borussia Dortmund an einer Rückkehr von Christian Pulisic? Der US-Nationalspieler wurde zuletzt mit dem BVB in Verbindung gebracht. Doch Manchester United soll sich ebenfalls mit dem Offensivspieler des FC Chelsea beschäftigen.

Wie "ESPN" berichtet, ist der englische Rekordmeister an einer Leihe des 24-Jährigen interessiert. Pulisic gilt beim FC Chelsea als Wechselkandidat. Unter Blues-Coach Graham Potter spielt der Rechtsaußen lediglich eine Nebenrolle und gilt deshalb seit geraumer Zeit als verzichtbar.

Laut dem türkischen Journalisten Ekrem Konur schaut sich der BVB die Situation ganz genau an. Demnach soll Pulisic gar auf der Wunschliste der Schwarz-Gelben stehen. Die Verantwortlichen des Londoner Klubs seien demnach bereit, sich jegliche Angebote für Pulisic anzuhören.

Pulisic bei Fußball-WM Spieler des Spiels

In diesem Zusammenhang wurden die italienischen Top-Klubs Juventus Turin und Inter Mailand ebenfalls als Kandidaten für eine mögliche Verpflichtung genannt.

Aktuell weilt Pulisic mit der US-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Beim 0:0 gegen England wurde der Flügelflitzer zum Spieler des Spiels gewählt. Nach dem Turnier dürfte Pulisic dann gemeinsam mit dem FC Chelsea eine Zukunftsentscheidung treffen.

Pulisic zog vom BVB zum FC Chelsea weiter

Zwischen 2015 und 2019 stand der Nordamerikaner bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Bei seinem ersten BVB-Engagement kam Pulisic auf 127 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem WM-Fahrer 45 Torbeteiligungen.

Anschließend zog der Dribbler für rund 64 Millionen Euro zum FC Chelsea weiter. An der Stamford Bridge erlebte Pulisic Höhen und Tiefen. In der prominent besetzten Offensive der Londoner ist der ehemalige Dortmunder zuletzt aber ins Hintertreffen geraten. Pulisic ist noch bis 2024 an den FC Chelsea gebunden.

