Dédé: DFB-Aus für den BVB "nicht gut"

Dédé wurde 2002 mit dem BVB deutscher Meister

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft endete die WM in Katar am Donnerstag erneut nach der Vorrunde. BVB-Ikone Dédé sieht in der langen Weihnachtspause für die Nationalspieler nun auch eine Gefahr für Borussia Dortmund.

"Für mich ist das kein Vorteil. Die Spieler kommen mit Frust und Enttäuschung nach Hause, das ist nicht gut. Mit einer erfolgreichen WM hätten sie deutlich mehr Selbstvertrauen und Motivation mitgebracht zurück nach Dortmund", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den früheren Verteidiger.

Insgesamt habe die Leistung der DFB-Auswahl ihn enttäuscht, betonte Dedé. Das Nationalteam habe als "Mannschaft trotz starker Einzelspieler nicht funktioniert."

"Es hat bei Deutschland zu viel gefehlt. Vielleicht haben sie ihrer Gegner nicht ernst genug genommen. Eine solche WM muss doch das Größte für einen Fußballer sein, sie ist nur alle vier Jahre, vielleicht spielst du sie nur einmal in deinen Leben", prangerte der 44-Jährige an.

Die deutsche Mannschaft hatte bei der WM in Katar gleich ihr erstes Spiel gegen Japan überraschend mit 1:2 verloren. Ein 1:1 gegen Spanien und ein 4:2-Sieg gegen Costa Rica reichten dann nicht mehr für das Weiterkommen.

Brasilien für Dédé Top-Favorit bei der WM

Neben der deutschen Mannschaft verabschiedeten sich allerdings auch die hoch eingeschätzten Belgier früh. Etliche andere Top-Nationen leisteten sich zudem unerwartete Niederlage.

"Wenn man sich die WM anschaut, dann ist es eine WM der Überraschungen. Es passiert Vieles, das kein Experte auf dem Zettel hat" bemerkte Dédé.

Dass keine Mannschaft in der Gruppenphase alle drei Spiele gewinnen konnte, sorgte dafür, "dass die WM jetzt noch spannender werden könnte", meint der deutsche Meister von 2002.

Top-Favorit sei für ihn aber weiterhin sein Heimatland Brasilien, obwohl die Selecao ihr letzte Gruppenspiel ebenfalls überraschend mit 0:1 gegen Kamerun verlor.

Womöglich könnte sich die Pleite aber zum Glücksfall für den fünffachen Weltmeister entpuppen, glaubt Dédé: "Das Team weiß jetzt, dass es sich keine Fehler erlauben darf. Das schärft die Sinne. Und eine solche Niederlage erhöht den Respekt, den Brasilien jetzt vor jedem Gegner haben wird."

