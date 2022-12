Das sind die Interessenten für Frankfurts WM-Überraschung

IMAGO/JB Autissier

Randal Kolo Muani (r.) spielt derzeit seine erste WM

Randal Kolo Muani ist einer der großen Durchstarter in dieser Saison. Erst im Sommer 2022 vom FC Nantes in die Bundesliga gewechselt, etablierte er sich bei Eintracht Frankfurt direkt zum Stammspieler. Spätestens, seitdem er für den verletzten Christopher Nkunku nachträglich in den französischen WM-Kader berufen wurde, ist er nun auch über die Bundesliga-Grenzen hinaus bekannt. Und die Interessentenliste an dem Eintracht-Stürmer wird immer länger.

Jüngst meldete sich der Berater des 24-Jährigen zu Wort, gab gegenüber der "Sport Bild" zu Protokoll, dass er sich planmäßig noch ein weiteres Jahr bei den Frankfurtern entwickeln wolle.

Einem nächsten Karriereschritt im Sommer 2024 stünde der Torjäger dann allerdings offen gegenüber. Das Online-Portal "fussballtransfers" berichtete nun über die Klubs, die in erster Linie an einer Verpflichtung Kolo Muanis interessiert sein sollen.

Der Quelle zufolge sollen es vor allem zwei Topteams aus der englischen Premier League auf den Stürmer abgesehen haben, der seinen Marktwert im Laufe des letzten halben Jahren praktisch vervielfacht hat.

Der FC Liverpool sowie die Tottenham Hotspur sollen den Durchstarter der Eintracht demnach ins Visier genommen haben.

23 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt bisher

Aus Nantes verpflichtet, bestritt er bis zur WM-Pause bereits 23 Pflichtspiele für die Frankfurter Eintracht und erzielte dabei acht Tore. Bei der WM in Katar durfte der Spätberufene ebenfalls schon einmal ran und stand beim bedeutungslosen dritten Gruppenspiel gegen Tunesien (0:1) über 90 Minuten auf dem Feld.

Da Kolo Muani noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 ohne Ausstiegsklausel bei der SGE besitzt, zeigten sich die Frankfurter Klubbosse bis dato völlig entspannt, was mögliche Anfragen europäischer Topklubs in der Zukunft anbelangt.

Das Portal jonglierte bereits mit möglichen Ablöseforderungen der Eintracht und brachte Zahlen zwischen 60 und 80 Millionen Euro für den Offensivmann ins Gespräch.