Verwirrung um Interesse des FC Bayern an WM-Star

Josko Gvardiol (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Bei der Fußball-WM in Katar bewies Josko Gvardiol von RB Leipzig endgültig, dass er zu den vielversprechendsten Innenverteidiger-Talenten Europas zählt. Zahlreiche Top-Klubs sollen den 20 Jahre alten Kroaten auf dem Radar haben. Zum angeblichen Interesse des FC Bayern kursieren allerdings widersprüchliche Meldungen.

Fünf Spiele, alle von der ersten bis zur letzten Sekunde: Josko Gvardiol gehört bei der Fußball-WM in Katar zu den absoluten Stützen im kroatischen Team - und das trotz seines jungen Alters und der Maske, die er wegen eines kurz vor dem Turnier erlittenen Nasenbeinbruch tragen muss.

Da der Youngster auch in der Bundesliga im Trikot von RB Leipzig bereits nachhaltig seine Klasse nachwies, ranken sich vor dem mit Spannung erwarteten Halbfinalduell gegen Argentinien am Dienstag (20:00 Uhr) zahlreiche Transfer-Spekulationen um ihn.

Welcher TV-Sender überträgt die FIFA-WM-Spiele 2022 live?

MagentaTV zeigt alle 64 Partien live, 16 davon exklusiv * (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale).

* (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale). Die ARD überträgt 24 Spiele live, darunter das abschließende deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica sowie Endrundenspiele und das Finale.

Im ZDF laufen die Partien der Gruppen F, G und H.

Insbesondere in der englischen Premier League soll das Interesse an Gvardiol groß sein. Leipzigs Champions-League-Gegner Manchester City, Stadtrivale United, der FC Chelsea, Real Madrid und der FC Barcelona werden mit Gvardiol in Verbindung gebracht.

FC Bayern ebenfalls heiß auf Josko Gvardiol?

Unklar ist, inwieweit der FC Bayern ebenfalls in den Poker involviert ist. Die aktuellen Meldungen zu der Causa aus Deutschland widersprechen sich.

Während "Fussballtransfers.com" am Montag berichtete, zwischen dem Rekordmeister und der Gvardiol-Seite sei bereits ein Gesprächstermin zum lockeren Austausch angesetzt, vermeldet "Bild" etwas ganz anderes: Demnach sehe sich der FC Bayern in der Abwehrzentrale gut genug aufgestellt.

Es gebe vor diesem Hintergrund kein Interesse aus München an Gvardiol, der angeblich bis zu 95 Millionen Euro kosten soll.

Dem Boulevard-Blatt zufolge wird es zudem kurzfristig nicht zu einem Transfer kommen. RB Leipzig lasse Gvardiol "keinesfalls" im Winter ziehen, heißt es - zumal sein Vertrag bei den Sachsen noch bis 2027 läuft und keine Ausstiegsklausel beinhalten soll.

