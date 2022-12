Schalke lässt Schwolow zu Hause

IMAGO/Revierfoto

Alexander Schwolow (l.) und Maya Yoshida fehlen dem FC Schalke 04 in Split

Ohne WM-Fahrer Maya Yoshida, Stürmer Simon Terodde und überraschend auch Stammtorhüter Alexander Schwolow ist der FC Schalke 04 am Freitag zu einem Test-Spiel bei Hajduk Split aufgebrochen.

Am Freitagabend steht für den FC Schalken 04 ein echter Härtetest an. Gegen den kroatischen Spitzenklub Hajduk Split bedarf es einer Leistungssteigerung im Vergleich zum 2:2 im Testspiel gegen Rapid Wien vor einer Woche.

In Split werden den Knappen mit Torwart Alexander Schwolow und WM-Fahrer Maya Yoshida zwei Stammkräfte fehlen. Auch Simon Terodde tritt die Reise nicht mit an.

Zwar ist Yoshida nach seinem verlängerten WM-Urlaub wieder zurück in Gelsenkirchen, die Reisestrapazen für den Kurztrip in die kroatische Küstenstadt wollte man dem Japaner aber noch nicht zumuten.

Stattdessen wird der 34-jährige Innenverteidiger auf dem Trainingsgelände der Schalker individuelle Einheiten absolvieren, wie die "WAZ" berichtet. Das gilt demnach auch für Terodde.

FC Schalke 04: Alexander Schwolow in Kroatien nicht dabei

Fragen wirft das Fehlen von Schwolow im Aufgebot der Königsblauen für das Split-Spiel auf. Die Leihgabe von Hertha BSC ist dem Bericht zu Folge nicht verletzt. Die Gründe für sein Fehlen sind also unklar.

Möglich, dass Trainer Thomas Reis den bisherigen Vertretern von Schwolow in Split eine Chance geben möchte.

Mit Ralf Fährmann verfügt Schalke über einen erfahrenen Ersatzkeeper, der in der Vergangenheit seine Bundesligatauglichkeit bereits unter Beweis gestellt hat. Sommer-Neuzugang Justin Heekeren, Schalkes nominelle Nummer drei, zeigte sich zuletzt selbstbewusst im Hinblick auf seine Stammplatzchancen in der Zukunft.

Reis hatte dem 22-Jährigen zwar Bewährungschancen in der Vorbereitung in Aussicht gestellt. Einen dauerhaften Torwart-Wechsel in der Bundesliga schloss der S04-Coach gegenüber "Sky" aber aus.