Wahnsinn! Messi-Foto sprengt Instagram-Rekord

IMAGO/Juan Ignacio Roncoroni

Lionel Messi wurde mit Argentinien Fußball-Weltmeister

Es war zweifelsohne die Krönung einer einmaligen Sportlerkarriere! Mit dem Weltmeistertitel mit der argentinischen Nationalmannschaft ist Lionel Messi endgültig zu einem der größten Fußballer aller Zeiten aufgestiegen. Wie viel der erste WM-Titel seiner Karriere dem Superstar bedeutet, formulierte Messi selbst noch am Sonntagabend in einem Instagram-Post. Dieser Beitrag in den sozialen Medien hat mittlerweile einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Der Post, in dem sich der 35-Jährige selbst zum ersten Mal nach dem Triumph der Albiceleste über Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen) zu Wort meldete, erreichte bis zum frühen Montagabend bereits unglaubliche 46,5 Millionen "Likes" bei Instagram.

Messi teilte dabei gleich mehrere Bilder, die ihn in ikonischen Posen mit der WM-Trophäe zeigten. Dazu schrieb der Ballkünstler von Paris Saint-Germain unter anderem: "Ich habe es so oft geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann..."

Außerdem bedankte sich die lebende argentinische Fußballlegende bei seiner Familie und bei allen, "die mich unterstützen, und auch an alle, die an uns geglaubt haben".

Laut dem englischen Online-Portal "B/R Football" ist der Messi-Post damit längst der Instagram-Beitrag mit den meisten Likes von einer Sport-Persönlichkeit in der Geschichte.

Messi mit maßgeblichem Anteil an Argentiniens WM-Triumph

Insgesamt haben den offiziellen Account des mehrfachen Weltfußballers knapp 400 Millionen Menschen weltweit abonniert.

Mit dem ersten argentinischen WM-Titel seit 36 Jahren hat sich La Pulga endgültig den Status eines "Fußball-Heiligen" in seinem Heimatland erarbeitet. Im Trikot der Nationalmannschaft hatte Messi 2021 bereits die Copa América gewonnen, außerdem war er 2008 bereits Olympiasieger mit Argentinien geworden.

2014 war er mit seiner Mannschaft noch an der deutschen Auswahl im Endspiel (0:1) gescheitert. Im großen Finale der diesjährigen WM in Katar hatte Messi mit zwei Toren in den 120 Minuten Spielzeit sowie einem verwandelten Elfmeter im anschließenden Shoot-Out maßgeblichen Anteil am dritten WM-Triumph der Südamerikaner.