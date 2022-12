Nübel will nicht zurück zu Bayern - Berater äußert sich

IMAGO/Matthieu Mirville

Alexander Nübel will offenbar nicht zurück zum FC Bayern

Nach der schweren Ski-Verletzung von Stammkeeper Manuel Neuer denkt der FC Bayern über eine vorzeitige Rückkehr von Leihspieler Alexander Nübel nach. Doch der frühere Schlussmann des FC Schalke 04 will offenbar gar nicht wechseln. Sein Berater ordnete die Aussagen nun, die zu Tagesbeginn für Wirbel gesorgt hatten.

Für zwei Jahre wurde Alexander Nübel vom FC Bayern bei der AS Monaco zwischengeparkt, um Spielpraxis zu sammeln. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der 26-Jährige im Fürstentum mittlerweile etabliert, sogar die Fans besingen ihn neuerdings.

Dass sein Stammverein nun intern darüber diskutiert, ihn mitten in der Saison zurück nach München zu beordern, gefällt Nübel augenscheinlich nicht.

"Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme!", stellte der Keeper im Gespräch mit "Bild" unmissverständlich klar und ergänzte: "Ich bin froh, dass ich hier bin und habe mit Monaco noch viele Spiele vor der Brust. Ich habe hier gemerkt, wie wichtig Spiele sind. Das will ich nicht mehr missen."

Nübel erwartet Neuer-Comeback beim FC Bayern

Mit anderen Worten: Nübel hat keine Lust, seinen Stammplatz herzugeben, um sich bald wieder hinter Platzhirsch Manuel Neuer anstellen zu müssen.

"Ich weiß nicht, wie schwerwiegend die Verletzung von Manuel ist. Aber ich denke, ab Sommer, spätestens in der Vorbereitung für die nächste Saison, wird er wieder fit sein", so Nübel, der noch am Mittwoch gegen Auxerre das Monaco-Tor hütete.

Die Entscheidung müsse nun sein aktueller Arbeitgeber treffen. "Sie müssten erst einmal das Signal geben, dass sie es machen wollen. Ich glaube, das wird sehr schwierig", prophezeite der ehemalige Schalker, der 2020 ablösefrei zum FC Bayern gewechselt war.

FC Bayern: Nübel-Berater Stefan Backs äußert sich

Aus Monaco zieht Nübel jedenfalls nichts weg. "Ich fühle mich wohl hier. Das wissen die Verantwortlichen. Ich vertraue ihnen, sie vertrauen mir. Deswegen bin ich glücklich, dass ich hier bin", hob der einstige U21-Nationalspieler hervor. Sein Arbeitspapier beim FC Bayern ist noch bis 2025 gültig.

Nachdem Nübels Aussagen im Verlauf des Tages für einigen Wirbel gesorgt hatten, meldete sich sein Berater Stefan Backs am Nachmittag bei "Sky" zu Wort. Die Aussagen des Agenten untermauerten die Sicht des Keepers.

"Alex weiß genau, was er sagt. Und er ist kein Politiker, sondern sagt immer seine Meinung", erklärte Backs dem TV-Sender und fügte an: "Das schätze ich sehr an ihm." Etwaige Hoffnungen einiger Fans, Nübel könnte nur falsch verstanden worden sein, dürften damit zerstört worden sein.