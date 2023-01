Preisschild für Transfer-Flirt des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Fabrizio Carabelli

Denzel Dumfries wird beim FC Bayern gehandelt

Immer wieder wird Denzel Dumfries mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Gerüchte um den Rechtsverteidiger dürften in den kommenden Wochen wieder an Fahrt aufnehmen. Schließlich soll Inter Mailand ein Preisschild für den Niederländer festgelegt haben.

Wie das italienische Portal "calciomercato" in Erfahrung gebracht haben will, ist die Nerazzurri bezüglich Denzel Dumfries zu Verhandlungen bereit. Angeblich soll Inter Mailand rund 60 Millionen Euro für den 26-Jährigen aufrufen.

Dumfries besitzt noch einen gültigen Vertrag bis 2025. Der niederländische WM-Fahrer wurde zuletzt auch in der Premier League gehandelt. "calciomercato" zufolge ist bei Inter Mailand aber bislang kein konkretes Angebot eingegangen.

Im Dezember kamen erneut Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern auf. Damals berichtete das Portal "FootballTransfers", dass Dumfries auf einer "Shortlist" der Münchner stehen soll. Von einem potenziellen Transfer im Januar war in diesem Zusammenhang sogar die Rede.

Pavard beim FC Bayern vor dem Abschied?

Der FC Bayern hat mit Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und Bouna Sarr mehrere Optionen für die Rechtsverteidiger-Position im Kader.

Der "Gazzetta dello Sport" zufolge soll Inter Mailand ein Auge auf Mazraoui geworfen haben. Dass der FC Bayern den Sommer-Neuzugang zeitnah ziehen lässt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich.

Vielmehr gilt Pavard (Vertrag bis 2024) beim deutschen Rekordmeister als Abschiedskandidat. Laut dem "kicker" stehen der 26-Jährige beziehungsweise seine Entourage bereits in Kontakt zum FC Barcelona.

"Wir werden natürlich Gespräche führen. Benji ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und wir haben noch Großes zusammen vor. So wie er es mir gesagt hat, fühlt er sich sehr wohl beim FC Bayern", reagierte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic unlängst auf die Berichte.

Ob der FC Bayern tatsächlich Dumfries als mögliche Alternative im Blick hat, ist offen.