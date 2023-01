Von wegen FC Schalke! Dieser Klub will Eintrachts Hauge

IMAGO/Jürgen Kessler

Jens Petter Hauge war bis zuletzt an den KAA Gent verliehen

Über die sportliche Zukunft von Jens Petter Hauge wurde in den letzten Tagen munter spekuliert. Der Flügelspieler, zuletzt noch von Eintracht Frankfurt an den belgischen Erstligisten KAA Gent ausgeliehen, wurde unter anderem beim Bundesliga-Konkurrenten FC Schalke 04 gehandelt. Jetzt könnte es aber ganz anders kommen.

Wie es zuletzt in einem Bericht der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" hieß, soll der Europa-League-Sieger beim niederländischen Erstligisten FC Groningen auf der Wunschliste ganz oben stehen.

Zwischen dem ehemaligen Klub von Bayern-Legende Arjen Robben und der Eintracht soll es sogar schon direkte Gespräche über ein Leihgeschäft gegeben haben, hieß es in der Quelle.

Jens Petter Hauge konnte sich in der Hinrunde in Belgien nicht durchsetzen, stand bei KAA Gent in der Meisterschaft lediglich einmal in der Startelf. Wird das Leihgeschäft endgültig abgebrochen, soll es eine erneute Ausleihe geben, bestätigte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag.

"Das entscheidende Kriterium ist, dass er jetzt regelmäßig spielt. Natürlich gibt es dafür nirgendwo eine 100-prozentige Garantie, letztendlich wird es auch an ihm liegen. Eintracht Frankfurt steht hinter dem Spieler, wir lassen ihn nicht fallen und unterstützen ihn. Denn wir wissen, was er kann", wurde Krösche im "kicker" zu der schwierigen Personalie zitiert.

Hauge hat bei der Eintracht noch Vertrag bis 2026

Bis zuletzt war "noch keine finale Entscheidung" darüber gefallen, ob das Missverständnis mit KAA Gent vorzeitig abgebrochen wird. Sollte das der Fall sein, steht einer Leihe in die Eredivisie nach Groningen nicht mehr viel im Wege.

Zerschlagen würde sich damit allerdings auch ein Leih-Wechsel zum Tabellenletzten FC Schalke 04, der jüngst ebenfalls als potenzieller Abnehmer für den 23-Jährigen gehandelt wurde.

Beim FC Groningen stehen derzeit mit Isak Dybvik Mättä und Johan Hove bereits zwei Norweger unter Vertrag, Hauge würde diese Connection weiter vergrößern.

In Frankfurt besitzt er noch ein langfristiges Arbeitspapier bis 2026, nachdem er im letzten Sommer fest von der AC Mailand verpflichtet wurde.