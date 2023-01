Matthäus vor RB: "Gewinnt der FC Bayern, wird er Meister"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs

Lothar Matthäus ist deutscher Rekordnationalspieler

Dass eine Mannschaft schon in der noch laufenden Bundesliga-Hinrunde die Meisterschaft klarmachen kann, ist schon alleine aus mathematischen Gründen nicht möglich. Dennoch ist sich der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sicher, dass am Freitagabend zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen kann.

Wenn am 16. von 34 Bundesliga-Spieltagen der Tabellendritte Leipzig auf den Herbstmeister aus München trifft, könnte laut Matthäus die Meisterfrage schon beantwortet werden.

"Gewinnt der FC Bayern, wird er Meister", legte sich Matthäus im "kicker" fest. Und zwar vollkommen unabhängig davon, wie der Tabellenzweite SC Freiburg am Tag danach beim VfL Wolfsburg spielen wird.

Im Falle eines Heimsiegs der Sachsen sehe die Sache allerdings komplett anders aus, wie der langjährige Bayern-Star erklärte: "Wenn die Münchner nicht gewinnen, gar verlieren sollten, dann ist vor allem auch Leipzig dabei. RB hat mit Marco Rose eine tolle Serie gestartet, ist rangerückt. [...] Wenn RB gewinnt, dann könnte es ein heißer Dreikampf werden."

Als drittes Team, welches Matthäus eine ernsthafte Rolle im Meisterkampf zutrauen würde, falls die Roten Bullen am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) zum Bundesliga-Restart einen Sieg gegen den FC Bayern einfahren, benannte der TV-Experte aber nicht etwa den BVB, der momentan auf Platz sechs in der Liga rangiert.

Deutsche Meisterschaft "ein Muss" für den FC Bayern

Vielmehr benannte er den SC Freiburg als möglichen Hauptkonkurrenten des deutschen Rekordmeisters in diesem Jahr: "Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Was der Verein, das Team und der Trainer Christian Streich geleistet haben, ist großartig. Es gab immer mal Überraschungen, warum sollte Freiburg keine gelingen? Sie muss man im Auge haben."

Die elfte Meisterschaft in Folge sieht 61-Jährige aber weiterhin als obligatorisch für den FC Bayern an, allen Bestrebungen der direkten Konkurrenz in Deutschland zum Trotze: "Die Meisterschaft ist eine Pflichtaufgabe mit dieser Qualität. Auch wenn dieser Titel, das möchte ich betonen, niemandem geschenkt wird, auch den Bayern nicht. Die Meisterschaft ist ein Muss, die Pokalwettbewerbe sind die Kür. Aber nur nationale Titel sind nicht der Anspruch des Klubs."