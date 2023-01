Schalke-Comeback? So ist der Stand bei Zalazar

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Rodrigo Zalazar wird im Kreativspiel der Schalker schmerzlich vermisst

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 ist mit einem derben Rückschlag in das neue Kalenderjahr gestartet. Bei Eintracht Frankfurt setzte es eine klare 0:3-Niederlage, die den letzten Tabellenplatz der Königsblauen weiter verfestigt. Vor den nächsten schwierigen Aufgaben in der Liga hofft Cheftrainer Thomas Reis nun auf zusätzliche Alternativen.

Bei der Eintracht-Pleite fehlten dem FC Schalke mit Dominick Drexler, Marcin Kaminski und Rodrigo Zalazar gleich drei Startelf-Kandidaten. Drexler und Kaminski fielen erkrankt aus, könnten für die bevorstehende englische Woche aber bereits wieder Alternativen sein: "Dome könnte bis Dienstag wieder dabei sein. Bei Marcin ist es ähnlich", wurde S04-Cheftrainer Thomas Reis dazu von der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Anders sieht das bei Kreativspieler Rodrigo Zalazar aus. Der Uruguayer, der seit Oktober aufgrund eines Mittelfußbruchs kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, kehrte zwar schon in der letzten Woche ins Mannschaftstraining der Schalker zurück.

Zalazar fehlt dem FC Schalke schon seit Oktober

Allerdings konnte der 23-Jährige bisher noch nicht in vollem Umfang mit dem Team trainieren und wird weiterhin in Etappen an das volle Wettkampfniveau herangeführt.

Für das Heimspiel gegen das Spitzenteam RB Leipzig am Dienstagabend kann Reis zumindest wohl noch nicht mit seiner Nummer 10 planen. Laut dem Zeitungsbericht wird Zalazar gegen die Sachsen "zu 90 Prozent" noch nicht dabei sein.

Der offensive Mittelfeldspieler wird aufgrund seiner Kreativität und seinem Offensivdrang schmerzlich vermisst in Gelsenkirchen. In der Aufstiegssaison 2021/2022 noch einer der gefeierten Helden in Königsblau, stand er in der aktuellen Spielzeit erst viermal in der Startelf der Knappen, erzielte dabei einen Saisontreffer.

Zum letzten Mal war Zalazar in der Bundesliga bei der 2:3-Heimpleite der Schalker gegen den FC Augsburg Anfang Oktober mit von der Partie.