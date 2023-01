Huntelaar reagiert auf schwere Vorwürfe von Bayerns Blind

unknown

Der Ex-Schalker Huntelaar arbeitet mittlerweile bei Ajax Amsterdam im Management

Das Tischtuch zwischen Bayern Münchens Neuzugang Daley Blind und dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam ist spätestens seit dem vergangenen Wochenende endgültig zerschnitten. Ex-Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, mittlerweile im Management der Niederländer, reagierte nun auf die schweren Vorwürfe des 32-Jährigen.

Klaas-Jan Huntelaar wollte auf das Thema Daley Blind am liebsten gar nicht erst eingehen.

Vor dem Liga-Kracher gegen Tabellenführer Feyenoord von "Voetbal International" auf das brisante Interview des Ex-Spielers angesprochen, entgegnete der "Hunter" dann aber trotzdem, wenngleich nur knapp: "Es gibt mehrere Gründe, warum Daley nicht mehr bei Ajax ist. Ich habe schon etwas dazu gesagt. Dieses Kapitel ist nun für mich beendet."

Daley Blind war nach überraschender Vertragsauflösung bei Ajax vor wenigen Wochen ablösefrei zum FC Bayern gewechselt. Wie tief die Gräben zwischen dem niederländischen Nationalspieler und seinem Heimatklub aber waren, kam erst durch dessen Interview beim "Algemeen Dagblad" heraus. Brisant: Darin schoss er auch gegen Huntelaar.

Ex-Schalker Huntelaar über Fan-Kritik an Blind: "Ein Schlag ins Gesicht"

Huntelaar, seit mehreren Monaten Assistent im Ajax-Management, hatte in einem Gespräch Mitte Januar mit "Het Parool" angedeutet, dass Blind von den eigenen Fans verhöhnt worden war und auch deshalb auf einen Wechsel gedrängt habe. "Die Fans buhten ihn aus und forderten Nicolás Tagliafico. Das war ein Schlag ins Gesicht", so der Ex-Schalker etwa.

Der Neu-Münchner wollte jenen Kommentar aber nicht so stehen lassen und knöpfte sich nun seinen ehemaligen Mitspieler vor. "Er sollte nicht für mich sprechen", so Blind gegenüber "AD". "Das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Der Niedergang fing an, als ich von der ersten Wahl auf meiner Position zur vierten degradiert wurde."

Zentrale Rolle in Blinds Abrechnung mit dem Ex-Klub spielt somit Cheftrainer Alfred Schreuder. Zum Zerwürfnis sei es bei einem Spiel gegen RKC Waalwijk Ende Oktober 2022 gekommen, so der Linksverteidiger.

Schreuder weist Neu-Münchner Blind zurecht: "Halt den Mund!"

"Wir haben nicht gut gespielt. Schreuder sprach in der Pause davon, dass unser Pressing nicht gut laufe. 'Was meint ihr, was bevorzugt ihr?', hat er einige der Stürmer dann gefragt. Ich bin aufgestanden und habe laut gesagt: 'Trainer, sei klar in deiner Ansprache. Du entscheidest, wie wir es machen!' Seine Reaktion fiel heftig aus: 'Du hältst jetzt den Mund. Halt den Mund und setz dich hin!'"

Im Anschluss sei Blind von seinem Trainer "wochenlang ignoriert" worden. Auf Nachfrage habe ihm Schreuder jedoch versichert, dass die Degradierung "nichts Persönliches" sei.

Nachdem Blind der einzige Ajax-Spieler im Kader war, der vom Chefcoach keine Glückwünsche zum guten Abschneiden bei der WM in Katar erhalten hatte, habe sich der Eindruck jedoch weiter verfestigt. Passend dazu hatte Schreuder es verpasst, sich kurz nach Weihnachten persönlich vom Ajax-Urgestein zu verabschieden - wofür sich der Ex-Hoffenheimer bereits entschuldigte.