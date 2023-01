Funkel glaubt an Sensation: "Bayern noch nicht in Topform"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nach Meinung von Friedhelm Funkel ist der FC Bayern momentan nicht am Limit

Am Dienstagabend will der 1. FC Köln den fulminanten 7:1-Sieg gegen Werder Bremen vergolden und auch beim großen FC Bayern punkten (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker). Der frühere Effzeh-Coach Friedhelm Funkel glaubt an eine Chance für den Underdog.

Auswärtsspiele in der Münchner Allianz Arena sind bei den wenigsten Bundesligisten beliebt. Am Dienstag muss der 1. FC Köln beim Rekordmeister ran - immerhin reisen die Domstädter nach ihrem Kantersieg gegen Bremen voller Selbstvertrauen an.

Geht es nach Trainer-Legende Friedhelm Funkel, dann können die Gäste durchaus etwas Zählbares mitnehmen. "Die Bayern sind noch nicht in Topform", erklärte der 69-Jährige im Interview mit "ran".

Nichtsdestotrotz stünden die Chancen lediglich "bei 20:80 aus Sicht der Kölner", was eigentlich "schon verdammt viel sei", ergänzte der Effzeh-Retter von 2021.

"Steffen denkt im Moment nicht über den FC Bayern nach"

Wichtiger sei im Vergleich dazu das Duell mit Schlusslicht FC Schalke 04 am Wochenende, welches Köln gewissen müsse, stellte Funkel klar.

"Bei den Bayern, das sind Bonuspunkte, die der FC aber einsammeln kann, denn wenn alles gut läuft, ist er für eine Überraschung gut", so der Ex-Trainer, der glaubt, "dass es für den FC Bayern ein unangenehmes Heimspiel werden kann".

Besonders angetan ist er von der Arbeit seines direkten Nachfolgers Steffen Baumgart. Bei dem beliebten Nordlicht sei in puncto Zukunftsplanung "theoretisch alles denkbar", hob Funkel hervor.

Also auch ein Wechsel nach München? "Steffen ist realistisch genug und denkt im Moment nicht über den FC Bayern nach. Er soll noch ein paar Jahre in Köln bleiben und dort eine lange Ära prägen", warf sein Vorgänger ein.

Baumgarts aktueller Vertrag bei den Rheinländern ist noch bis 2024 gültig. In der Vorsaison hatte der gebürtige Rostocker den Klub sensationell in den Europacup geführt.