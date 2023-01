Bayer Leverkusen stattet Talent mit Profivertrag aus

IMAGO/Laci Perenyi

Ayman Aourir bleibt Bayer Leverkusen treu

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Mittelfeldtalent Ayman Aourir mit einem Profivertrag ausgestattet.

Das teilte die Werkself am Mittwoch mit. Der 18 Jahre alte Deutsch-Marokkaner spielt seit 2018 in der Jugend von Bayer, in dieser Saison kommt der gebürtige Kölner in der U19 auf 15 Pflichtspieleinsätze und drei Torbeteiligungen. Eine Angabe über die Vertragsdauer machte Leverkusen nicht.

"Ayman ist ein talentierter und sehr wichtiger Spieler unserer U19", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Wir trauen ihm eine erfolgreiche Entwicklung im Lizenzbereich zu, auf diesem Weg wollen wir ihn gezielt unterstützen."