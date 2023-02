Enthüllt: BVB lockt Bellingham mit Millionen-Summe

IMAGO/ Borussia Dortmund v Sport-Club Freiburg

Bleibt Jude Bellingham beim BVB?

Noch immer ist die sportliche Zukunft von Jude Bellingham ungeklärt. Borussia Dortmund hofft auf einen Verbleib seines Leistungsträgers. Der BVB-Youngster zögert derweil noch mit seiner Entscheidung - und das wohl aus einem bestimmten Grund.

Wie "Sport1"-Journalist Patrick Berger im Podcast "Die Dortmund-Woche" berichtet, befindet sich der FC Liverpool im Rennen um Bellingham in der Pole Position. Englische Medien vermeldeten in den vergangenen Wochen auch immer wieder, dass es den 19-Jährigen im Sommer an die Anfield Road ziehen könnte.

Jedoch befindet sich der FC Liverpool derzeit in einer tiefen Krise. Das Team von Cheftrainer Jürgen Klopp rangiert in der Premier League lediglich auf dem zehnten Platz. Die Qualifikation für das internationale Geschäft ist somit in akuter Gefahr.

"Wenn Liverpool auf dem zweiten oder dritten Platz stünde, hätte er wohl schon Ja gesagt", schätzte Berger ein, weshalb Bellingham noch immer mit seiner Entscheidung zögert.

Das Interesse der Reds ist ein offenes Geheimnis. "Jude ist ein toller Spieler, den wir natürlich kennen. Wir wären ja blöd, wenn wir ihn nicht auf dem Schirm hätten", verriet Klopp Anfang Januar im Gespräch mit "Sport Bild".

BVB will Bellingham behalten

Der BVB will Bellingham hingegen von einem Verbleib überzeugen. Laut Beger könnte Borussia Dortmund den englischen Nationalspieler mit einem Jahresgehalt von "bis zu 15 Millionen Euro" locken. Ein solches Angebot soll es aber noch nicht geben, "weil man beim BVB vom Spieler erst wissen möchte, was er will", so der Reporter.

Bellingham besitzt bei den Schwarz-Gelben noch einen Vertrag bis 2025. An einen Verbleib glauben derzeit aber wohl nur noch die größten Optimisten.

Neben dem FC Liverpool gelten Manchester City sowie Real Madrid als die heißesten Kandidaten auf eine Verpflichtung des BVB-Stars.