Bayern-Youngster besteht Meisterprüfung gegen Mbappé

IMAGO/Jose Breton

Josip Stanisic (l.) bestach gegen PSG-Superstar Kylian Mbappé

Anders als im Hinspiel vor knapp drei Wochen blieb Kylian Mbappé am Mittwochabend gegen FC Bayern ziemlich blass. Das lag auch an einer sehr starken Leistung von Rechtsverteidiger Josip Stanisic, der beim 2:0-Sieg seiner Münchner gegen Paris Saint-Germain seine Meisterprüfung ablegte.

Der 22-Jährige stand zum dritten Mal in Folge in der Startelf des FC Bayern, dieses Mal in der Königsklasse gegen PSG. Mit einem herausragenden Stellungsspiel und Zweikampfverhalten sowie hoher Laufintensität und guten Passwerten auf der rechten Abwehrseite überzeugte Stanisic dabei auf ganzer Linie und machte seine Bosse stolz.

Cheftrainer Julian Nagelsmann hob den kroatischen WM-Fahrer besonders positiv hervor, nachdem er gegen Paris über 90 Minuten auf dem Rasen stand und Weltstar Mbappé in Zusammenarbeit mit seinen Innenverteidiger-Kollegen Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt kalt gestellt hatte.

"Stani muss ich mal herausheben, er hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht, fast jeden Zweikampf gewonnen. Das hat ihm auf diesem Niveau sicher nicht jeder zugetraut", jubelte Nagelsmann nach Abpfiff über das Eigengewächs, welches erneut den Vorzug vor Leihspieler Joao Cancelo erhalten hatte.

Salihamidzic mit großem Lob für Stanisic

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic stimmte auf das Loblied für Stanisic ein, der in seiner zweiten richtigen Saison bei den Bayern-Profis mit schon 18 Saisoneinsätzen zu den Durchstartern gehört: "Stanisic war überragend. Ich freu mich total. Er ist ein junger Spieler aus unserer Akademie", freute sich der Bayern-Macher vor allem auf darüber, dass es endlich mal wieder ein gebürtiger Münchner zum Stammspieler beim deutschen Rekordmeister geschafft hat.

Josip Stanisisc ist im April 2000 in München geboren, besitzt neben der kroatischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Im letzten Jahr entschied sich der Defensivspieler endgültig, für den kroatischen Verband aufzulaufen und bestritt seitdem acht A-Länderspiele.

In der U19 hatte er auch zweimal für die deutsche Juniorenauswahl auf dem Rasen gestanden.