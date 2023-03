Medien: Napoli-Star Osimhen will zum FC Bayern

IMAGO

Victor Osimhen würde gerne zum FC Bayern wechseln

Trotz der kürzlich erfolgten Vertragsverlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting sieht sich der FC Bayern angeblich weiter nach einem absoluten Top-Stürmer um. Napolis Victor Osimhen könnte einer sein, der rein sportlich ins Profil passt. Der 24-Jährige würde einem Wechsel nach München zudem offen gegenüber stehen.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, ist der FC Bayern für Victor Osimhen eine sehr attraktive Wechseloption. Der Star des SSC Neapel würde Informationen des Senders zufolge "liebend gerne" zum deutschen Rekordmeister wechseln. Allerdings, schränkt "Sky" gleichzeitig ein, wird sich der Wunsch des früheren Wolfsburgers wohl nicht erfüllen.

Größte Hürde für den FC Bayern ist das hohe Preisschild, das Napoli seinem Superstar umhängen wird. Die Rede ist von einer Ablöse im dreistelligen Millionenbereich. Darüber hinaus wird von einem Gehalt weit jenseits der 10 Millionen Euro spekuliert. Ein Paket, das die Münchner nicht stemmen können bzw. wollen.

Darüber hinaus sollen sich die Bayern-Bosse längst darauf verständigt haben, dass einzig und allein Harry Kane ein Spieler wäre, für den sie auf dem Transfermarkt "all in" gehen würden. Da aber auch der Preis des Engländers weit oben anzusiedeln ist, gilt auch dieser Transfer als unwahrscheinlich.

Osimhen für den FC Bayern besser als Harry Kane?

Dass auch Osimhen mit seinen Qualitäten gut zum FC Bayern passen würde, steht unter anderem für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann außer Frage. Der frühere Bayern-Profi behauptet gar, Osimhen sei besser als Kane.

"Der Osimhen ist in einer anderen Liga. Kane ist ein hervorragender Stürmer, aber der Osimhen: Besser geht's ja nicht!", schwärmte Hamann vom Napoli-Star, nachdem dieser kurz zuvor quasi im Alleingang für das Champions-League-Aus von Eintracht Frankfurt sorgte.

Osimhen selbst wich auf Fragen zu seiner sportlichen Zukunft zuletzt aus, deutete aber an, dass seine Reise in Neapel womöglich im Sommer enden könnte. "Ich weiß nicht, was die Zukunft hergibt. Ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin. Am Ende der Saison werde ich mich mit meinen Agenten hinsetzen und alles besprechen", sagte er im Interview mit "sport1".