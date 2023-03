Nagelsmann gesteht: "Schamgefühl nach Niederlagen"

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann will mit seinem FC Bayern weitere Titel gewinnen

Julian Nagelsmann befindet sich in seiner zweiten Saison als Cheftrainer beim FC Bayern. Als Mindestziel gilt bei den Münchner auch in diesem Jahr wieder die Deutsche Meisterschaft, außerdem wird der Titel in der Champions League und im DFB-Pokal angepeilt. Der Bayern-Coach selbst lässt an dieser ehrgeizigen Zielsetzung keine Zweifel.

Ein mögliches Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Königsklasse wäre für den Startrainer ein "ganz besonderer Erfolg", wie er selbst im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" betonte.

Nagelsmann hat dabei die Chance, Pep Guardiola als jüngsten Cheftrainer eines Champions-League-Siegers abzulösen. Nagelsmann ist aktuell 35 Jahre jung, Guardiola war 2009 beim ersten Triumph mit dem FC Barcelona 38 Jahre alt.

Der Bayern-Coach hat also noch drei Jahre lang Zeit, mit seinem Münchner Starensemble in der Königsklasse zu triumphieren, um den neuen Altersrekord aufzustellen: "Das würde mich natürlich glücklich machen", bestätigte Nagelsmann.

Im April kommt es zum direkten Duell zwischen Nagelsmann und Guardiola, wenn der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City antritt. Das Hinspiel findet am 11. April im Etihad Stadium in Manchester statt.

Nagelsmann sieht sich selbst als kritikfähig

In dem Interview wurde Nagelsmann auch gefragt, wie er seine eigene Fußball-Philosophie in einem Satz zusammenfassen würde. Der Fußballlehrer erklärte, dass er diese Frage bereits in seiner Abschlussarbeit gestellt bekam: "Spielkontrolle durch Ballbesitz und Tempowechsel. Das gilt auch heute noch."

Mindestens zweimal in der laufenden Bundesliga-Spielzeit gelang es dem FC Bayern nicht, dieses Herangehensweise seines Cheftrainers umzusetzen, gingen doch zwei Saisonspiele gegen den FC Augsburg im September (0:1) und Borussia Mönchengladbach im Februar (2:3) verloren.

Dass er nicht gut mit sportlichen Niederlagen umgehen könne, daraus machte Nagelsmann "Nach Niederlagen habe ich ein Schamgefühl. Ich bin selbstkritisch und hinterfrage viele Dinge. Ich bin selbstkritisch und hinterfrage dann vieles. Und für sachliche Kritik bin ich immer offen", so der FCB-Linienchef, der sich nach Rückschlägen in der Vergangenheit schon mehrfach äußert dünnhäutig und gereizt gezeigt hatte.