BVB-"Streichkandidat" plötzlich vor Verlängerung?

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Emre Can (l.) vom BVB befindet sich in Topform

Wenn Borussia Dortmund am Samstagabend (18:30 Uhr) beim FC Bayern gastiert, kommt es in Reihen des BVB ganz besonders auf einen Profi an, den Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bislang nicht zu seinen Lieblingen zählte: Emre Can. Angeblich soll auch bei der Klubführung der Borussen inzwischen ein Umdenken stattgefunden haben.

"Ich war offen gesagt, kein Freund von Emre Can, habe ihn häufig kritisiert, aber jetzt muss ich meine Meinung revidieren", kriecht Dietmar Hamann im Gespräch mit "Bild" zu Kreuze.

Statt neuerlicher Kritik folgt diesmal sogar eine regelrechte Lobeshymne. "Ich habe selten einen Dortmunder Spieler gesehen, der solch einen Einfluss auf die deutsche Nationalmannschaft gehabt hat, wie Emre Can nach seiner Einwechslung gegen Belgien. Durch ihn hat sich die ganze Statik des Spiels geändert."

Der BVB-Mittelfeldspieler wurde von Bundestrainer Hansi Flick bereits nach 32 Minuten eingewechselt, nachdem das DFB-Team den Start gegen die Belgier völlig in den Sand gesetzt hatte und nach neun Minuten mit 0:2 zurücklag. Angeführt von Can fightete sich die deutsche Elf zurück ins Spiel, verlor zwar dennoch 2:3, hatte aber durchaus Chancen, das Spiel noch zu drehen.

Dass Can das DFB-Spiel derart an sich gerissen hat, sieht Hamann als mögliches Ass im Ärmel des BVB beim Gastspiel in München.

Verlängert der BVB mit Can?

"Das ist auch psychologisch ein echter Trumpf, weil die Bayern-Spieler das natürlich auch mitbekommen haben und gesehen haben, wie wichtig Can sein kann, wenn er sich auf das besinnt, was er kann und auf Übersteiger und andere Mätzchen verzichtet", so Hamann, der seine Karriere beim FC Bayern begann.

Mit Serge Gnabry, Leon Goretzka und Joshua Kimmich weilten drei Bayern-Stars mit Can bei der deutschen Auswahl.

Auch bei der Führung der Borussen soll "Bild" zufolge ein Umdenken bei der Personalie Can stattgefunden haben. In der Vorrunde noch "sicherer Streichkandidat", ist Can inzwischen "unverzichtbar", heißt es.

Eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags des 29-Jährigen sei nicht ausgeschlossen.