Bayern legt Preis für Sabitzer fest - Transfer hakt

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Marcel Sabitzer könnte vom FC Bayern fest zu Manchester United wechseln

Beim FC Bayern hat Marcel Sabitzer aller Voraussicht nach auch in Zukunft keine Chance mehr auf einen Stammplatz. Daher wird der derzeit an Manchester United verliehen Mittelfeldspieler die Münchner im Sommer wohl vorzeitig verlassen. Der deutsche Rekordmeister hat jedenfalls schon mal ein Preisschild für den österreichischen Nationalspieler festgelegt.

Seit dem Winter spielt Marcel Sabitzer in der Premier League auf Leihbasis für Manchester United. Beim englischen Rekordmeister fand sich der 29-Jährige schnell recht gut ein, so dass früh schon über einen fixen Wechsel vom FC Bayern auf die Insel spekuliert wurde. Zuletzt verletzte sich Sabitzer zwar am Knie, so dass seine Saison bereits beendet ist, das Interesse der Red Devils soll jedoch weiter bestehen.

Doch wie viel müssten die ManUnited-Bosse eigentlich für den variablen Mittelfeldspieler auf den Tisch legen, der im Sommer 2021 kurz vor Transferschluss für 15 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern kam? Keine geringe Summe! Denn wie "Sky" herausgefunden hat, würde Sabitzer nicht zum Schnäppchen werden. Laut dem TV-Sender haben die Münchner ein Preisschild in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro festgelegt. Einer der Gründe: Sabitzers Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert.

Das Problem für Sabitzer und die Münchner: Derzeit gibt es noch keinerlei Verhandlungen oder Gespräche. Der Transfer stockt. Der Grund: Derzeit ist noch völlig unklar, wer neuer Eigner der Red Devils wird. Dementsprechend ist der englische Spitzenklub im Moment offenbar nicht komplett handlungsfähig.

Sabitzer bei Manchester United nicht Top-Prio

Wie "Sky" weiter berichtet, hat dazu vor allem die Innenverteidigung und der Angriff bei den nächsten Verpflichtungen Priorität. Ein Sabitzer-Transfer müsste also so oder so warten, obwohl der 29-Jährige wohl durchaus auf der Liste der Sechser steht.

Sabitzer hatte sich Mitte Mai eine Meniskusverletzung zugezogen, die einen Einsatz in den verbleibenden drei Spielen der englischen Premier League unmöglich macht. Auch das FA-Cup-Endspiel gegen Manchester City am 3. Juni wird der Österreicher versäumen. Welche Auswirkung die Verletzung auf die Ablöseverhandlungen hat, ist ebenfalls offen.