Lewandowski: Letzte Monate beim FC Bayern "schwierig"

IMAGO/Mutsu Kawamori

Robert Lewandowski hat den FC Bayern 2022 verlassen

Mit seinem öffentlich geäußerten Wechselwunsch sorgte Robert Lewandowski beim FC Bayern im vergangenen Sommer für einen Paukenschlag. Die Münchner ließen ihren Torjäger letztlich zum FC Barcelona ziehen. Der polnische Nationalspieler bereut seinen Schritt nicht.

"Viele Leute haben in dieser Saison darauf geschaut, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. In der nächsten Saison wird es solche Fragen nicht mehr geben. Ich kann selbst in den Spiegel schauen", sagte Lewandowski gegenüber "Sport Bild".

Seine letzten Monate beim FC Bayern seien "schwierig" gewesen. "Mein Abschied war mit vielen Emotionen verbunden, aber heute denke ich nur noch an das Gute", blickte der 34-Jährige zurück.

"Ich musste auch an mich selbst denken, weil ich weiß, dass ich auf dem Platz noch viel leisten kann", meinte Lewandowski, der sich mit Barca zum spanischen Meister gekürt hat.

Robert Lewandowski hofft auf Meisterschaft des FC Bayern

Dem FC Bayern droht hingegen eine titellose Saison. Im DFB-Pokal und in der Champions League flog die Mannschaft von Thomas Tuchel bereits im Viertelfinale aus dem Wettbewerb. In der Bundesliga rangieren die Münchner vor dem letzten Spieltag zwei Punkte hinter Borussia Dortmund.

"Ich drücke der Mannschaft immer noch die Daumen und hoffe, dass sie am Ende die Meisterschaft gewinnt", richtete Lewandowski warme Worte an den FC Bayern.

Mit dem zweifachen Weltfußballer in den eigenen Reihen hatten die Münchner in allen acht Saisons jeweils die Bundesliga gewonnen. Nun droht das Ende der Titel-Serie.

Der FC Bayern tritt zum Saisonabschluss am Samstag noch beim 1. FC Köln an. Ein Sieg im Rheinland ist Pflicht. Der BVB empfängt gleichzeitig den 1. FSV Mainz 05. Patzt die Borussia, könnten die Rot-Weißen doch noch die Tabellenführung zurückerobern. Gewinnen die Dortmunder hingegen im Signal-Iduna-Park, wandert die Meisterschale nach elfjähriger Abstinenz wieder nach Westfalen.