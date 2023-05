Reise von Bayern-Flirt Osimhen heizt Gerüchte an

IMAGO/Jonathan Moscrop

Victor Osimhen wird auch immer wieder beim FC Bayern gehandelt

Wie geht es denn nun für Victor Osimhen in der kommenden Saison weiter? Bei der SSC Neapel? Beim FC Bayern? Oder ganz woanders? Diese Frage ist bislang nicht zu beantworten. Klar ist nur, dass ein Deutschland-Besuch des Angreifers die Gerüchteküche rund um die Münchner nun wieder anheizte - offenbar aber zu Unrecht.

Die Liste der Interessenten für Victor Osimhen ist lang. Mit dem FC Bayern, Manchester United, FC Chelsea sowie Paris Saint-Germain stehen gleich eine ganze Reihe an europäischen Top-Klubs parat, die den Serie-A-Überflieger gern unter Vertrag nehmen wollen. In München würde der 24-Jährige die Lücke schließen, die seit dem Abgang von Robert Lewandowski im letzten Sommer im Angriffszentrum klafft.

Deshalb sorgte ein Besuch Osimhens in Deutschland nun wohl auch für Wirbel. Denn der Nigerianer wurde zur Wochenmitte in der Bundesrepublik gesichtet, genauer in Berlin. Dort soll er laut einem Bericht von "Bild" zusammen mit seiner Freundin und seiner einjährigen Tochter Hailey im Luxushotel Adlon Kempinski gewesen sein.

Zu Verhandlungen mit den Verantwortlichen des FC Bayern dürfte es dabei aber nicht gekommen sein. Denn wie "Bild" weiter berichtet, ist Osimhen beim deutschen Rekordmeister gar kein Thema. Zuvor war er von unterschiedlichen Quellen auch mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht worden.

Was den deutschen Fans des 24-Jährigen jedoch trotzdem weiter Hoffnung machen könnte: Seine Freundin Stephanie ist Deutsch-Kamerunerin. Diese lernte er während seiner Zeit beim VfL Wolfsburg (2017 bis 2019) in der Autostadt kennen.

Osimhen für FC Bayern wohl zu teuer

Laut "Bild" steht Stephanie einer Rückkehr nach Deutschland sehr offen gegenüber. Der Grund: Tochter Hailey soll nah an der Familie aufwachsen. Klappt es also doch noch mit dem FC Bayern?

Das Problem: Günstig würde der noch bis 2025 an SSC Neapel gebundene Stürmer keinesfalls werden, angeblich rufen die Verantwortlichen des italienischen Meisters mindestens 100 Millionen Euro für Osimhen auf, je nach Bericht sogar noch deutlich mehr.

Unter sport.de-Usern kommt Osimhen in einer Umfrage zum nächsten möglichen Bayern-Stürmer übrigens gut an. 61 Prozent der Tausenden Abstimmenden würde den 24-jährigen Angreifer gern in München sehen, 39 Prozent stimmen dagegen. Aus Italien hieß es zuletzt, dass Neapel versucht, mit dem Nigerianer zu verlängern.