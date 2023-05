Mega-Summe für Flirt des FC Bayern aufgerufen

IMAGO

Mason Mount (re.) ist beim FC Bayern im Gespräch

Nach einer Saison, in der der FC Chelsea Transferrekorde gebrochen und insgesamt über 600 Millionen Euro in neue Spieler investiert hat, steht auch fest, dass im Sommer einige Stars den Londonern im Sommer den Rücken kehren müssen: Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang der Name Mason Mount, der zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt wurde. Allerdings scheint sich ein regelrechtes Wettbieten um den englischen Nationalspieler zu entwickeln.

Wie die "Daily Mail" unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Manchester United erfahren haben will, ist man am Old Trafford bereit, ein Gebot in der Region von 63 Millionen Euro für Mounts Dienste abzugeben. Der Bericht verweist in diesem Zusammenhang zwar darauf, dass Chelsea angeblich etwa 97 Millionen Euro verlangt, wirklich realistisch ist diese Preisvorstellung allerdings wohl nicht.

Zum einen ist Mount nur noch bis Ende Juni 2024 an die Blues gebunden. Mit drei Toren und sechs Vorlagen in 35 Einsätzen (davon nur 26 in der Startelf) blickt der vielseitig einsetzbare 24-Jährige zudem auf seine schwächste Saison im Trikot des FC Chelsea zurück.

An Interessenten soll es dennoch nicht mangeln. Dem Bericht zufolge buhlen neben Manchester United auch der FC Arsenal und der FC Liverpool um den Rechtsfuß.

Tuchel soll sich Mount beim FC Bayern wünschen

Allerdings scheint auch ein Verbleib in der englischen Hauptstadt plötzlich wieder möglich. Mauricio Pochettino, der im Sommer wohl das Traineramt beim CFC übernehmen wird, ist der "Daily Mail" zufolge "ein großer Bewunderer" Mounts sein. Angeblich würde sich der Argentinier wünschen, dass Mount einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Bewunderer der Fähigkeiten Mounts soll auch Thomas Tuchel sein, der mit Mount und Chelsea 2021 die Champions League gewann und mittlerweile den FC Bayern trainiert. "Football Insider" berichtete Anfang Mai sogar, Tuchel dränge intern auf die Verpflichtung seines Ex-Schützlings.

Dass der FC Bayern für einen Spieler, der vor seinem letzten Vertragsjahr steht, allerdings über 60 Millionen Euro investiert, ist nicht sehr wahrscheinlich.