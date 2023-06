Dank UEFA-Entscheid: Union holt S04-Star

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Alex Král (M.) spielt künftig für Union Berlin

Im Sommer 2022 verkündete der FC Schalke 04 die Leihe von Alex Král von Spartak Moskau. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten entwickelte sich der tschechische Nationalspieler zum absoluten Leistungsträger bei S04, konnte den Abstieg der Knappen jedoch nicht verhindern. Nun steht fest: Der 25-Jährige wird dennoch auch 2023/24 in der 1. Bundesliga aktiv sein. Union Berlin sicherte sich die Dienste des Mittelfeldspielers.

Der Vertrag Králs bei Union Berlin dürfte vorerst auf die kommende Saison beschränkt sein, anschließend muss wahrscheinlich neu verhandelt werden.

Der Grund: Der Rechtsfuß steht offiziell noch bis Ende Juni 2024 bei Spartak Moskau unter Vertrag, aufgrund des weiterhin andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine entschied die UEFA allerdings, dass ausländische Spieler, die in Russland oder der Ukraine unter Vertrag stehen, ihre Kontrakte 2022/23 aussetzen und wechseln durften. Unlängst erweiterte der europäische Dach-Verband diese Regelung auf die Saison 2023/24, sofern die Akteure nicht mehr in Russland oder der Ukraine unter Vertrag stehen.

Král konnte sich somit für ein Engagement bei den Köpenickern entscheiden, ohne dass diese mit Spartak über eine Ablöse verhandeln mussten.

"Mit Alex Král kommt ein Stammspieler der tschechischen Nationalmannschaft zu uns, der durch seine intensive Spielweise, seinen technischen Fähigkeiten und seiner Mentalität gut zu uns passen wird und auf den wir uns sehr freuen", kommentiert Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert den Deal auf "fc-union-berlin.de".

Ach Král kommt in der Mitteilung zu Wort: "Der Wechsel zu Union ist ein wichtiger Schritt für mich. Da ich die Bundesliga in der vergangenen Saison bereits kennenlernen durfte, wird mir die Eingewöhnung sicher nicht schwerfallen. Unions Entwicklung in den letzten Jahren ist unglaublich und sehr beeindruckend. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und den gesamten Verein."