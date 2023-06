Trapp blickt auf "Störfeuer" in Frankfurt zurück

IMAGO/Jan Huebner

Frankfurt-Keeper Trapp hofft auf einen versöhnlichen Saisonabschluss

Im Finale des DFB-Pokal trifft Eintracht Frankfurt auf RB Leipzig. Mit einem Sieg könnte der Verein den nächsten großen Erfolg feiern. Es wäre der versöhnliche Abschluss einer turbulenten Saison. Das findet auch Torhüter Kevin Trapp.

"Ich glaube, dass sehr viel zusammengekommen ist in der Phase, in der wir als Mannschaft es nicht geschafft hat, Spiele zu gewinnen. Es gab immer irgendwelche Störfeuer, was vielleicht nicht unbedingt nötig war. Aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Es ist eigentlich immer so, dass es nie wirklich ruhig ist, egal wo", erklärte der 32-Jährige in einem Interview bei "Sky".

Die Mannschaft habe zwei unheimlich intensive Jahre mit 80 oder 90 Spielen hinter sich. Durch Verletzungen hätte in den letzten Monaten fast nie dieselbe Mannschaft auf dem Platz gestanden. Zudem sei das Thema rund um die Führungsetage ein Riesenthema gewesen, so Trapp ebenfalls. Seit Wochen ist klar, dass Trainer Oliver Glasner den Verein verlassen wird. Auch Gerüchte um einen Abgang von Sportvorstand Markus Krösche gab es immer wieder.

Eintracht Frankfurt könnte es in die Europa League schaffen

"Wir haben es in Dortmund gesehen, wir haben es in München gesehen, wir haben es bei uns gesehen. Es gibt immer etwas, was nicht wirklich rund läuft", resümierte der sechsmalige Nationalspieler.

Ein Sieg gegen RB Leipzig würde zumindest einen Teil der Saison vergessen machen: "Jetzt haben wir die Riesenchance, die Saison sehr erfolgreich zu beenden und uns mit dem Titel im Pokal wieder für Europa zu qualifizieren."

Über die Bundesliga qualifizierten sich die Adlerträger nur für die Conference League. Bei einem Sieg im Pokalfinale würde Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison in der Europa League an den Start gehen.

Für Trapp selbst wäre der Gewinn des DFB-Pokal der erste Titel in Deutschland. Mit Paris Saint-Germain gewann der 32-Jährige jeweils dreimal die französische Meisterschaft und den Pokal.