Das ist der Stand bei der Torwartsuche des VfB Stuttgart

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Patrick Drewes ist einer der Kandidaten beim VfB Stuttgart

Mit Fabian Bredlow und Florian Müller hat der VfB Stuttgart zwei Torhüter im Kader, die die Erwartungen in dieser Saison nicht vollständig erfüllen konnten. Auch deshalb sind die Schwaben auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. Während Ex-Augsburger Rafal Gikiwiecz kein Thema sein soll, könnte ein Keeper von einem Zweitligaabsteiger in den Fokus rücken.

Immer wieder hatte der VfB Stuttgart in dieser Saison mit Torwartpatzern zu kämpfen. Sowohl die etatmäßige Nummer eins Florian Müller als auch Ersatz Fabian Bredlow erlaubten sich den einen oder anderen Fehler, so dass der Tabellen-16. der abgelaufenen Bundesliga-Saison einen neuen Stammkeeper sucht.

Zuletzt brachten die "Salzburger Nachrichten" Philipp Köhn von RB Salzburg ins Spiel. Der Schweizer ist noch bis 2025 an den österreichischen Meister gebunden. Eine mögliche Ablösesumme dürfte sich im einstelligen Millionenbereich bewegen. Der "kicker" will erfahren haben, dass der Name des 25-Jährigen im Ländle bereits intern besprochen wurde.

VfB Stuttgart: FCA-Keeper Gikiewicz offenbar kein Thema

Doch offenbar ist Köhn nicht der einzige Kandidat auf den Posten im VfB-Tor: Auch Patrick Drewes von Zweitligaabsteiger SV Sandhausen sei ein Thema in Stuttgart, so das Sportmagazin weiter. Der 30-Jährige zeigte in der zurückliegenden Saison ansprechende Leistungen und wäre auf Grund des Abstiegs wohl recht günstig zu haben.

Jedoch gibt es offenbar Zweifel daran, ob der ehemalige Bochumer der Herausforderung als Nummer eins in der Bundesliga gewachsen ist. Diese Sicherheit wolle man zunächst haben, bevor der VfB seine Bemühungen bei Drewes intensiviere, so der Bericht weiter.

Im Gegensatz zu Drewes und Köhn ist Rafael Gikiewicz offenbar kein Thema beim Relegations-Teilnehmer. Der "kicker" berichtet, dass der 35-Jährige zwar beim VfB angeboten wurde, allerdings von Vereinsseite aus kein Interesse an einer Verpflichtung bestehe. Durch den auslaufenden Vertrag beim FC Augsburg wäre der Pole ablösefrei gewesen.