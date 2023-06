BVB droht Transfer-Schlappe bei Gündogan

IMAGO/Shaun Brooks

Ilkay Gündogan spielte von 2011 bis 2016 beim BVB

Ilkay Gündogan befindet sich bei Manchester City aktuell in Topform. Dennoch ist die Zukunft des Nationalspielers beim englischen Meister ungewiss. Eine Rückkehr zum BVB wieder es aber wahrscheinlich nicht geben.

Gündogan greift mit Manchester City nach dem Triple. Die Premier League und den FA Cup haben die Skyblues in dieser Saison bereits gewonnen. Am Samstagabend (21 Uhr im LIVE-Ticker) winkt dann auch noch der langersehnte Triumph in der Champions League.

Im Anschluss wird sich entscheiden, ob Gündogan weiterhin ein Teil von Manchester City bleibt. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft Ende Juni aus. Der Verein will mit seinem Kapitän gerne verlängern. Doch bislang zögert Gündogan.

Gündogan-Comeback beim BVB "unrealistisch"

Aus diesem Grund wird der zentrale Mittelfeldspieler momentan mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht - darunter auch Borussia Dortmund. Zuletzt hatte "Bild" berichtet, dass ein BVB-Comeback durchaus im Bereich des Möglichen liege.

Allzu große Hoffnungen sollten sich die Fans der Schwarz-Gelben aber wohl nicht machen. Nach "Sky"-Informationen ist ein Wechsel von Gündogan zum BVB derzeit "unrealistisch".

Neben einer Verlängerung bei Manchester City sei ein ablösefreier Wechsel zum FC Barcelona das wahrscheinlichste Szenario, heißt es.

"Es ist noch nichts entschieden"

Gündogan hält sich öffentlich bislang bedeckt. "Es ist noch nichts entschieden", verriet der DFB-Star nach dem 2:1-Sieg gegen Manchester United im Finale des FA Cup dem Sender "BBC": "Wir werden sehen, was passieren wird."

Seine Zukunftsentscheidung hänge nicht von Titelgewinnen wie am vergangenen Samstag ab, stellte Gündogan klar. "Ich brauche solche Tage nicht, um mich in diesem Klub wertgeschätzt oder besonders zu fühlen. Das weiß ich auch so. Deswegen bin ich schon seit sieben Jahren hier - mit allen Höhen und Tiefen, die ich bisher hatte", so der Mittelfeldmann.