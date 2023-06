Spektakulärer Transfer? Mahrez beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Nick Potts

Riyad Mahrez wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Nach einer enttäuschenden Saison steht Sadio Mané beim FC Bayern schon wieder vor dem Aus, Medienberichten zufolge ist ein Abschied des Angreifers nicht mehr ausgeschlossen. Um den Senegalesen zu ersetzen, soll Thomas Tuchel einen weiteren Star aus der englischen Premier League ins Auge gefasst haben.

Wie die algerische Zeitung "Echorouk" berichtet, hat Thomas Tuchel einen neuen Wunschspieler für die Offensive ausgemacht: Riyad Mahrez von Englands Double-Sieger Manchester City. Der 32-Jährige sei deshalb als eines der Transferziele für die kommende Wechselperiode auserkoren worden.

Priorität habe der Transfer des Algeriers bei den Münchnern, da die Offensive Außenbahn zur nächsten Saison angeblich neu besetzt werden soll. "Echorouk" berichtet, dass nicht nur Sadio Mané beim FC Bayern vor dem Aus steht, sondern auch die deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Serge Gnabry.

Zu Nutzen machen will sich der deutsche Serien- und Rekordmeister demnach abermals die Kader-Situation bei Manchester City. Wie es schon bei Außenverteidiger Joao Cancelo der Fall war, der im Winter schließlich auf Leihbasis nach München wechselte, gilt auch Riyad Mahrez trotz der jüngsten Erfolge und der historischen Triple-Chance als unzufrieden.

Unter Teammanager Pep Guardiola zählt er im City-Starensemble lediglich zum erweiterten Kreis der Stammspieler, unumstritten ist er nicht.

Mahrez einer der Top-Stars der Premier League

Dies könnte den Angreifer dem Bericht zufolge dazu veranlassen, seine Zukunft bei den Himmelblauen zu überdenken, obgleich der Linksfuß erst im vergangenen Juli seinen Vertag bis 2025 verlängert hatte.

Riyad Mahrez war 2018 für über 65 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester City gewechselt. Im Trikot der Citizens feierte er in dieser Saison seinen bereits vierten Meistertitel, die Foxes hatte er 2016 sensationell zum Premier-League-Sieg geführt und war anschließend zum Spieler der Saison sowie zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt worden. Sein größter internationaler Erfolg ist der Gewinn der Afrikameisterschaft im Jahr 2019.

In der Premier League kommt der in Frankreich geborene Algerier auf 284 Spiele und 82 Tore. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 44 Pflichtspiele und 15 Treffer.