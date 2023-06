FC Bayern bleibt bei Eberl hartnäckig

Jan Woitas, dpa

Wechselt Max Eberl von RB Leipzig zum FC Bayern?

Seit dem Aus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern wird Max Eberl immer wieder als Nachfolger gehandelt. Offenbar geben die Münchner die Bemühungen um den Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig nicht auf.

"Ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, dass ich nur noch mit Fakten arbeite. Fakt ist: Ich habe einen Vertrag in Leipzig. Fakt ist: Es gab kein Treffen mit Bayern München. Fakt ist auch, dass wir gerade sehr intensiv am RB-Kader für die neue Saison bauen."

Mit diesem Statement beim "SID" wollte Eberl für Ruhe sorgen. Doch die Spekulationen reißen nicht ab.

Laut "Sky" befindet sich Eberl nach wie vor in der Pole Position bei Bayerns Suche nach einem neuen Sportvorstand. Demnach ist vor allem Uli Hoeneß großer Befürworter des 49-Jährigen.

Allerdings habe es noch keine konkreten Verhandlungen gegeben. Eine Entscheidung sei ebenfalls noch nicht gefallen.

Der FC Bayern sei allerdings bereit, Eberl Bedenkzeit einzuräumen und auf ihn zu warten. Dem Bericht zufolge könnte sich der ehemalige Gladbach-Manager auch erst im Januar dem deutschen Rekordmeister anschließen.

Eberl hatte erst im vergangenen Dezember nach einer mehrmonatigen Auszeit bei RB Leipzig angeheuert. Sein Vertrag bei den Sachsen ist noch bis 2026 datiert.

Krösche weiter auf der Liste des FC Bayern

Weiterer Kandidat beim FC Bayern ist "Sky" zufolge Markus Krösche von Eintracht Frankfurt. Obwohl der SGE-Sportvorstand bereits betonte, dass er die Hessen nicht verlassen wird, stehe er weiter auf der Liste der Münchner.

"Du kannst gewisse Dinge nicht verhindern, dazu gehören Spekulationen. Aber ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die Eintracht mein Fokus ist und dass es mir unheimlich viel Spaß macht, hier zu arbeiten", sagte Krösche im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir hatten zwei spannende Jahre hier, und ich freue mich auf alles, was kommt."

Paolo Maldini, so "Sky", ist keine Option beim FC Bayern. Der 54-Jährige, der von 1985 bis 2009 für die AC Mailand spielte, wurde Anfang der Woche als Technischer Direktor entlassen.