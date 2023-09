Transfer-Hammer? FC Bayern arbeitet wohl an Boateng-Rückkehr

IMAGO/Mladen Lackovic

Kehrt Jérôme Boateng zum FC Bayern zurück?

Jérôme Boateng wurde zuletzt mit einem Engagement bei Real Madrid in Verbindung gebracht. Doch nun arbeitet der FC Bayern offenbar an einer spektakulären Rückholaktion.

Wie "Sky" berichtet, wollen die Münchner Boateng zurück an die Säbener Straße holen. Demnach arbeiten die Bosse bereits an der Rückkehr des langjährigen Profis. Gespräche sollen schon stattgefunden haben.

In trockenen Tüchern ist das Comeback allerdings noch nicht. Zwar sei Boateng fit und fühle sich bereit, wieder in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen, allerdings sollen am Sonntag noch weitere Details geklärt werden.

Boateng seit Sommer vereinslos

Boateng stand bis zum Sommer bei Olympique Lyon unter Vertrag, seitdem ist der 35-Jährige vereinslos. Zu den Franzosen war er 2021 vom FC Bayern gewechselt.

Zuletzt hatte das Portal "El Nacional" berichtet, dass sich Boateng bei Real Madrid angeboten hat. Der Abwehrspieler habe Vereinsboss Florentino Pérez in einem Telefonat mitgeteilt, dass er gerne für die Königlichen spielen würde. Angeblich ist der Weltmeister von 2014 sogar bereit, nahezu umsonst für das Star-Ensemble aus der spanischen Hauptstadt zu kicken.

Auf die wilden Spekulationen regierte Boateng bereits. "Das wusste ich gar nicht, interessant", kommentierte er am Freitag kurz und knapp in seiner Instagram-Story.

Seine erfolgreichste Zeit im Profifußball hatte Boateng beim FC Bayern. Zwischen 2011 und 2021 lief der Innenverteidiger für die Münchner auf, absolvierte in diesem Zeitraum 363 Pflichtspiele. 2013 und 2020 feierte der gebürtige Berliner jeweils den Triple-Gewinn, bestehend aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Min-jae Kim ist der FC Bayern in der Innenverteidigung dünn besetzt. Benjamin Pavard (Inter) und Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) hatten den Rekordmeister im Sommer verlassen.