Leipzig-Star unmittelbar vor Verlängerung

IMAGO/Christian Schroedter

Steht bei RB Leipzig eine Verlängerung an?

Nach dem 2:2 gegen den FC Bayern am Samstag gibt es zu Wochenbeginn offenbar weitere gute Nachrichten bei RB Leipzig: Denn laut einem Medienbericht steht ein Routinier des Fußball-Bundesligisten kurz vor einer Verlängerung.

Bei RB Leipzig ist dieser Tage einiges los. Erst feuerte der Champions-League-Teilnehmer überraschend seinen Sportchef Max Eberl, dann holte der Klub ein respektables Remis (2:2) gegen den FC Bayern. Nun steht offenbar das nächste Highlight in der Mannschaft an. Denn wie "Sky" berichtet, steht ein immens wichtiger Spieler und Dauerbrenner der letzten Jahre unmittelbar vor einer Verlängerung seines Vertrages: Willi Orban!

Der Innenverteidiger spielt bereits seit 2015 für die Leipziger, stieg mit den Roten Bullen im Sommer 2016 in die Bundesliga auf. Seitdem ist Orban in jeder Saison eine verlässliche Kraft in der Abwehr. Auch in dieser Spielzeit stand er (bis zu seiner Verletzung) schon drei Mal in der Bundesliga sowie im Super Cup über die volle Distanz auf dem Feld.

Sein aktueller Vertrag läuft "nur noch" bis 2025, wurde letztmals im April 2021 verlängert. Nun soll offenbar ein neuer Kontrakt mit aktualisierter Laufzeit unterschrieben werden. Laut dem Bericht will RB unbedingt langfristig mit Orban weitermachen. Die Gespräche, die in den letzten Tagen stattfanden, sollen überaus positiv gelaufen sein und sich in den letzten Zügen befinden.

Ist der Poker beendet, soll Orban bis mindestens(!) 2027 verlängern. Dann wäre Orban, der im November 31 Jahre alt wird, zwölf Jahre im Verein aktiv gewesen. Denkbar, dass er eine Option auf ein weiteres Jahr erhält, die der Klub ziehen kann, wenn der Ungar auch in den kommenden Saisons weiter sein Fitnesslevel hält.

Derzeit fehlt der ungarische Nationalspieler seinem Team aufgrund eines Außenbandrisses am Knie. Noch ist offen, wann genau er zurückkehren wird. Gut möglich jedoch, dass er bei seiner Rückkehr bereits ein neues Arbeitspapier unterschrieben hat.

Neben Orban sollen zeitnah wohl auch Yussuf Poulsen, Kevin Kampl und Emil Forsberg neue Verträge erhalten. Vom Trio gab es zuletzt allerdings keinen neuen Wasserstand.