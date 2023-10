Wie früher Koller: Giroud glänzt als Torwart

IMAGO/HOCH ZWEI / Italy Photo Press

Olivier Giroud machte als Milan-Torwart eine gute Figur

Erinnerungen an Jan Koller im BVB-Trikot von Jens Lehmann wurden beim Serie-A-Spiel FC Genua gegen AC Mailand wach. Hauptdarsteller: Frankreichs Stürmerstar Olivier Giroud.

99. Minute, Genua gegen Milan, es steht 1:0 für die Gäste. Ein langer Ball segelt vor den Sechszehner der Rossoneri, Milan-Torwart Mike Maignan eilt hinaus, klärt per Kopf, rasiert dabei aber den heranstürmenden Genua-Stürmer mit dem Knie. Nach Videobewies zieht der Schiri die Rote Karte, Maignan muss zum Duschen.

Weil die Gäste ihr Wechselkontingent schon ausgeschöpft haben, muss Stürmer Olivier Giroud die Torwarthandschuhe und das grüne Keeper-Trikot anziehen. Und: Der Weltmeister von 2018 macht als Nummer 1 eine gute Figur. In der 104. Minute rettete er Milan das 1:0, wirft sich mutig in einen Angriff, hält den Abpraller sicher fest. Überhaupt wirkt es in der Außendarstellung so, als habe Giroud selten etwas anderes gemacht als Torwart spielen.

Die Schlussphase des Spiels war total chaotisch, denn auch Genuas Torwart Josep Martinez wurde mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Durch den Dreier verteidigte Milan die Tabellenspitze im italienischen Oberhaus.

Giroud muss in der 99. Minute ins Tor und packt in der 104. DIESE Parada aus 🤯 #DAZNmoment #SerieA pic.twitter.com/BRIJqCrH6O — DAZN DE (@DAZN_DE) 7. Oktober 2023

Die Mailänder hatten am Mittwoch in der Champions-League-Gruppenphase beim BVB ein 0:0 erkämpft.

BVB: Koller musste einst für Lehmann ran

Apropos BVB: Bei den schwarzgelben war es 2002 Jan Koller, der wie nun Giroud unverhofft in die Torhüter-Rolle schlüpfte. Beim Bundesliga-Klassiker FC Bayern gegen Borussia Dortmund in der Saison 2002/03 sah BVB-Tormann Jens Lehmann kurz vor Schluss Gelb-Rot.

Der 2-Meter-Hüne Koller ging zwischen die Pfosten, pflückte ein paar Flanken locker runter und hielt sogar einen Kracher von Bayern-Star Michael Ballack aus kurzer Distanz sicher fest.

Am Ende jubelten aber die Bayern: Trotz eines Koller-Tores in der Anfangsphase und dessen starken Noteinsatz im BVB-Kasten.