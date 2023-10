Medien: Neuer legt konkreten Comeback-Zeitpunkt fest

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer arbeitet an seinem Comeback für den FC Bayern

Die Rückkehr von Manuel Neuer in die Startelf des FC Bayern wird seit Wochen mit Spannung erwartet. Der Schlussmann soll sich nun ein konkretes Comeback-Ziel gesetzt haben.

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer will "spätestens" am 28. Oktober im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 zurück im Tor stehen. Das berichtet der TV-Sender "Sky" am Montagabend. Dass der 37-Jährige zunächst auf der Bank sitzt, sei demnach nicht vorgesehen.

Heißt: Neuer-Vertreter Sven Ulreich müsste dann wieder in die zweite Reihe rücken. Der 35-Jährige hatte den Stammtorwart in den ersten Spielen in dieser Saison zwischen den Pfosten vertreten.

Zuletzt heimste sich der Routinier für seine starken Leistungen, etwa beim Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen (2:1), viel Lob der Münchner Bosse ein - dennoch soll also zeitnah die Ablösung im Bayern-Kasten erfolgen.

Neuer hatte sich nach dem WM-Debakel im Dezember vergangenen Jahres das Bein gebrochen und war seitdem ausgefallen. Anfang des Monats hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bereits gesagt, dass der Heilungsverlauf bei Neuer gut voranschreite.

FC Bayern will Sven Ulreich halten

"Sky" zufolge sei derweil auch eine frühere Rückkehr des Weltmeisters von 2014 möglich, etwa schon im Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 am 21. Oktober oder drei Tage später im Champions-League-Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul.

Mit Sven Ulreich plant der FC Bayern Medienberichten zufolge unterdessen, zeitnah neue Vertragsgespräche zu führen. Das Arbeitspapier des ehemaligen Stuttgarters und Hamburgers ist nur noch bis zum Saisonende gültig.

Laut "kicker" soll im Herbst ein "erster Gedankenaustausch" erfolgen, "Bild" zufolge ist der Neuer-Vertreter durchaus offen für einen Verbleib.

Als Mann für die Zukunft hatte der FC Bayern im Sommer Daniel Peretz verpflichtet. Nach Neuers Rückkehr wird der 23-Jährige den Status als Nummer drei einnehmen müssen.