Innenbandverletzung: Top-Star fehlt FC Bayern wochenlang

IMAGO/Ulrich Wagner

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern

Bittere Gewissheit für den FC Bayern München: Der deutsche Meister muss "mehrere Wochen" auf Leistungsträgerin Pernille Harder verzichten.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, zog sich die Offensivspielerin beim 2:0-Erfolg bei der SGS Essen am vergangenen Sonntag eine Innenband-Verletzung am rechten Knie zu - eine niederschmetternde Diagnose.

Die dänische Nationalspielerin, die erst im Sommer vom FC Chelsea an die Isar gewechselt war, hatte die Blessur bei ihrem Führungstreffer zum 1:0 erlitten und war in der Folge ausgewechselt worden.

Ob Harder bis zum Kracher gegen den VfL Wolfsburg am 5. November rechtzeitig fit wird, ist unklar. Die 30-Jährige lief selbst mehrere Jahre für den Rivalen aus Niedersachsen auf.

Das nächste Bundesliga-Spiel bestreitet das Team von Trainer Alexander Straus am Samstag (17:55 Uhr/ARD und MagentaSport) gegen Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena.

FC Bayern gelang Doppel-Coup mit Harder und Eriksson

In Deutschland erreichte Harder in ihren dreieinhalb Jahren in Wolfsburg vier Mal das Double sowie zwei Champions-League-Endspiele. In 114 Pflichtspielen erzielte sie beeindruckende 105 Treffer.

2020 ging sie schließlich nach England. Für die damalige Rekordablöse von 350.000 Euro schloss sie sich dem FC Chelsea an, mit dem sie unter anderem das Double aus Meisterschaft und FA Cup holte. Nach drei Saisons bei den Blues zog es Harder zum FC Bayern.

Zusammen mit Europas Fußballerin der Jahre 2018 und 2020 wechselte auch ihre Lebenspartnerin Magdalena Eriksson nach München. Beide sind seit Mai 2014 liiert.

Nach dem Doppel-Deal hatte Bayerns Sportchefin Bianca Rech von einem "großen Tag" für den Verein gesprochen: "Weil wir es geschafft haben, zwei Spielerinnen mit dieser Qualität zum FC Bayern zu holen, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb herausragende Persönlichkeiten sind."

Nun muss Harder jedoch erst einmal einige Zeit zuschauen.