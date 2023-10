"Ungemütliches" Torwart-Duell um Neuer erwartet

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer arbeitet derzeit an seinem Comeback für den FC Bayern

Ein Comeback von Manuel Neuer beim FC Bayern steht kurz bevor. Bei dem deutschen Rekordmeister soll der Routinier schnell wieder als Nummer eins den Kasten hüten. Ob dies in der Nationalmannschaft auch so sein wird, steht auf Grund der Anwesenheit von Marc-André ter Stegen in den Sternen. Der Ex-Gladbacher Lars Stindl äußert daher Bedenken.

Manuel Neuer hat sich offenbar einen ganz klaren Zeitpunkt für sein Comeback im Tor des FC Bayern gesetzt. Wie die "Sport Bild" berichtet, will der Kapitän der Münchner gleich beim ersten Spiel nach der Bundesliga-Länderspielpause beim FSV Mainz 05 am 21. Oktober wieder spielen. Eine Art Eingewöhnungszeit auf der Bank nach seiner langen Zwangspause komme für den 37-Jährigen demnach nicht infrage.

Auch in die Nationalmannschaft wird der ehemalige Schalker so schnell wie möglich zurückkehren wollen, um mit Blick auf die Heim-EM bestmögliche Chancen auf einen Stammplatz zu haben. Diesen Anspruch verfolgt indes aber auch Barca-Keeper Marc-André ter Stegen, der in Neuers Abwesenheit die klare Nummer eins ist.

Ex-Nationalspieler Lars Stindl blickt vor dem Hintergrund des drohenden Zweikampfs um das DFB-Tor gespannt in Richtung der kommenden Monate, wie er im "Sportbuzzer"-Podcast "Eine Halbzeit mit ... " verriet.

Zweikampf zwischen Neuer und ter Stegen voller "Brisanz"

"Manuel Neuer kommt mit dem Selbstverständnis zurück, Bayerns und Deutschlands Nummer eins zu sein, mit dem absoluten Selbstverständnis, nächstes Jahr auch im Tor zu stehen. Dieses Selbstvertrauen und die Überzeugung hat er auch von sich. Ich glaube, dass er fest damit rechnet, auch bei der EURO im Tor zu stehen", so der Stürmer des Karlsruher SC.

Grundsätzlich habe Bundestrainer Julian Nagelsmann im Tor "ein absolutes Luxusproblem". Dies könnte jedoch auch gewissen Probleme mit sich bringen, so Stindl. "Am Ende ist schon eine gewisse Brisanz drin, wer im Tor steht."

Neuer sei zwar "vielleicht der Beste, den wir je hatten", ergänzte der ehemalige Gladbacher, "aber Marc-André ter Stegen ist der beste Herausforderer, den wir je hatten. Und er spielt seit Jahren beim FC Barcelona, hat dort schon unglaubliche Leistungen gebracht. Es kann hier und da noch ungemütlich werden."