Große Transfer-Überraschung beim FC Bayern?

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Ist der FC Bayern tatsächlich an Julian Alvarez (r.) interessiert?

Der FC Bayern hat im Sommer mit Harry Kane seinen Wunsch-Mittelstürmer bekommen. Dennoch wird dem deutschen Rekordmeister nun erneut Interesse an einem Torjäger von Manchester City nachgesagt.

Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur ist Julian Alvarez ein Thema beim FC Bayern. Der Journalist zählt mit Real Madrid und dem FC Barcelona zwei weitere Spitzenklubs auf, die den argentinischen Weltmeister im Blick haben sollen.

Dem FC Bayern wurde bereits im Sommer Interesse an Alvarez nachgesagt. Dass die Münchner den 23-Jährigen weiterhin auf dem Radar haben sollen, überrascht trotzdem. Schließlich investierte der deutsche Rekordmeister in der vergangenen Transferperiode rund 100 Millionen Euro in die Verpflichtung von Harry Kane.

FC Bayern: Karriereende? Harry Kane noch nicht müde

Und der 30-Jährige präsentiert sich beim FC Bayern bis dato in blendender Verfassung. So stehen nach den ersten zehn Pflichtspielen bereits neun Treffer auf dem Konto des englischen Nationalmannschaftskapitäns. Die Münchner haben ihren langersehnten Torjäger somit gefunden.

Kane denkt zudem noch lange nicht an sein Karriereende. "Die Wahrnehmung im Sport oder im Fußball ist, dass du 30 wirst und die Leute denken, es ist das Ende. Aber ich sehe es so, dass ich fast vor der zweiten Hälfte meiner Karriere stehe. Ich hatte neun oder zehn Jahre auf dem höchsten Niveau - und ich hoffe auf weitere acht oder neun Jahre auf dem höchsten Niveau", stellte der Superstar zuletzt bei einem Pressetermin der Three Lions klar.

FC Bayern mit weiteren Alternativen

Mit Routinier Eric Maxim Choupo-Moting und Youngster Mathys Tel hat der FC Bayern zudem noch zwei weitere Optionen für die Mittelstürmer-Position.

Ein Vorstoß bei Alvarez erscheint deshalb eher unwahrscheinlich. Der Südamerikaner besitzt bei Manchester City noch einen langfristigen Vertrag bis 2028.