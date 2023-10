Transfer-Pläne von Eintracht Frankfurt aufgedeckt

IMAGO/Jan Huebner

Markus Krösche ist Sportvorstand von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt ist durchwachsen in die Saison gestartet. Einen adäquaten Ersatz für Randal Kolo Muani sucht man im SGE-Kader vergeblich. Neben Verstärkungen für den Angriff soll auch ein neuer Innenverteidiger den Weg an den Main finden. Mit dem Wunschkandidaten ist man sich offenbar bereits einig.

In letzter Minute verließ Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt und schloss sich PSG an. Einen Nachfolger für den französischen Nationalspieler konnte die SGE nicht mehr verpflichten. Im Winter soll daher mindestens ein neuer Mittelstürmer in die Mainmetropole wechseln.

Kandidaten dafür gibt es viele. "Sport1" berichtet, dass die Suche nach einem Angreifer bereits auf Hochtouren laufe. Laut dem TV-Sender plant man fest mit einer Neuverpflichtung. Im Optimalfall wolle die Eintracht sogar zwei Stürmer verpflichten, die den abgewanderten 24-Jährigen ersetzen.

Eintracht Frankfurt mit Wunschkandidat einig

Einer der Kandidaten ist "Sport1"-Informationen zufolge Vangelis Pavlidis vom AZ Alkmaar. Auch Ermedin Demirovic, an dem die Eintracht bereits im Sommer Interesse hatte, stehe weiterhin auf der langen Liste von Sportvorstand Markus Krösche. Der von "Sky" ins Spiel gebrachte Santiago Gimenez sei für die SGE wohl zu teuer.

Weitaus konkreter sind offenbar die Verhandlungen über einen neuen Innenverteidiger. Zeno Debast und die Hessen sind sich laut "Sport1"-Reporter Christopher Moritz "grundsätzlich" einig. Der 19-Jährige ist seit geraumer Zeit der Wunschkandidat des Europa-League-Siegers von 2022. Im Sommer zerschlug sich ein Transfer auf Grund der zu hohen Ablöseforderung des RSC Anderlecht.

Rund 15 Millionen Euro müsste der Bundesligist im Winter wohl für den hochtalentierten Abwehrspieler auf den Tisch legen. Durch die Einnahmen des Kolo-Muani-Deals dürfte diese Forderung für die Adlerträger keine Hürde mehr darstellen.