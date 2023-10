Medien: BVB beobachtet 100-Millionen-Mann

IMAGO/EMMA WALLSKOG

Viktor Gyökeres hat das Interesse des BVB geweckt

Auf der Mittelstürmer-Position stehen bei Borussia Dortmund in Person von Niclas Füllkrug, Sébastian Haller und Youssoufa Moukoko aktuell drei Top-Spieler im Kader. Dennoch schaut sich der BVB offenbar nach weiteren Optionen um.

Wie die portugiesische Zeitung "Record" berichtet, beobachtet der Revierklub den schwedischen Angreifer Viktor Gyökeres von Sporting derzeit sogar überaus intensiv. Bei fast allen Heimspielen des Top-Klubs aus Lissabon soll zuletzt ein Scout des BVB unter den Zuschauern gewesen sein.

Neben der Borussia verfolgt wohl auch der FC Sevilla die Entwicklung des 25-Jährigen genau.

Gyökeres war erst im zurückliegenden Sommer für rund 20 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Coventry City nach Portugal gewechselt. Dort schlug der 17-fache Nationalspieler jedoch in bemerkenswerter Weise ein.

Nach sieben Ligaspielen steht der Rechtsfuß bereits bei sechs Toren und zwei Vorlagen. In der Europa League traf Gyökeres ebenfalls in beiden bisherigen Partien.

Droht dem BVB eine Sturm-Krise?

Für den Goalgetter wäre der Schritt nach Deutschland keiner ins Unbekannte. In der Saison 2019/20 verlieh ihn sein damaliger Klub Brighton & Hove Albion einst an den FC St. Pauli. In der 2. Bundesliga steuerte der Mittelstürmer damals sieben Saisontore bei.

Ob Gyökeres nach seinem Sommer-Transfer so bald überhaupt wieder den Verein wechseln würde, ist unbekannt. Allerdings stattete Sporting die Sturm-Hoffnung im Juli gleich mit einem Fünfjahresvertrag aus.

Darin verankerte der 19-malige portugiesische Meister außerdem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Derart tief dürfte der BVB wohl kaum in die Tasche greifen.

In Dortmund könnte sich die Sturmsituation gleichwohl bald zuspitzen. Haller sucht nach seiner Form aus der vergangenen Rückrunde. Moukoko soll Medienberichten zufolge wegen seiner permanenten Jokerrolle sogar einen Abschied anstreben.