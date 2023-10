Toppmöller zählt SGE-Star an: "Muss es besser machen"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jessic Ngankam (l.) ist bei Eintracht Frankfurt aktuell nur Joker

Er kam als neue Sturm-Hoffnung zu Eintracht Frankfurt, sollte im Idealfall an die Leistungen von Rekord-Abgang Randal Kolo Muani anknüpfen. Doch bis dato wurde Jessic Ngankam der Erwartungshaltung an seine Person noch nicht gerecht, musste zuletzt immer häufiger von draußen zuschauen. Sein Cheftrainer Dino Toppmöller wird vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund deutlich.

Auch bei dem 6:0-Schützenfest am Donnerstag gegen HJK Helsinki in der Conference League spielte der Neuzugang, der im Sommer für vier Millionen Euro Ablöse von Absteiger Hertha BSC verpflichtet wurde, nur eine Nebenrolle. In der 56. Minute eingewechselt, konnte Jessic Ngankam keine großen Ausrufezeichen mehr setzen.

Die Chancen auf einen Startelf-Einsatz am Sonntag gegen den BVB sind damit nicht gestiegen. Vielmehr muss sich der 23-Jährige mit seiner Joker-Rolle abfinden. Lediglich zweimal stand er bisher für die Eintracht in der Startformation, zwölf Mal wurde er von Dino Toppmöller eingewechselt.

Der Frankfurter Cheftrainer machte vor dem Liga-Spiel gegen Dortmund kein Geheimnis daraus, dass er sich vom Deutsch-Kameruner schlichtweg mehr vorstellt.

Omar Marmoush derzeit im Eintracht-Sturm gesetzt

"Er kann es besser, als er es in den letzten beiden Spielen gemacht hat. Er hat einen andern Anspruch an sich selbst. Es war nicht mega gut, aber auch nicht katastrophal. Aber wir verlangen von ihm, dass er es besser machen muss", so die klare Ansage des 42-Jährigen an den Offensivmann, der in der letzten Spielzeit immerhin vier Tore für Hertha BSC erzielt hatte.

In der Sturmspitze ist derzeit Omar Marmoush gesetzt, der ebenfalls erst im Sommer zu den Adlerträgern gewechselt war. Der Ägypter hat in wettbewerbsübergreifend 14 Pflichtspiel-Einsätzen bereits sechs Tore für die Hessen erzielt, traf zuletzt sowohl in der Bundesliga gegen Hoffenheim als auch jüngst gegen Helsinki in der Conference League.