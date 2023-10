Bericht: BVB will Talent verleihen - und Sancho holen?

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Kehrt Jadon Sancho zum BVB zurück?

Gerüchte, Jadon Sancho könnte nach seiner Ausbootung bei Manchester United in den Schoß von Borussia Dortmund zurückkehren, fegte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber "Sky" unlängst mit den Worten vom Tisch, dies sei derzeit "überhaupt kein Thema". Dennoch schießen neue Spekulationen ins Kraut. Diese betreffen auch einen talentierten Youngster der Schwarz-Gelben.

Das Portal "90min" will erfahren haben, dass sich Jadon Sancho eine Rückkehr zum BVB, wo er zu Beginn seiner Profilaufbahn mit 114 Torbeteiligungen (50 Tore/64 Vorlagen) in 137 Pflichtspielen zu einem der begehrtesten Talente der Fußball-Welt avancierte, gut vorstellen. Mit Coach Edin Terzic soll sich der englische Flügelstürmer bereits regelmäßig austauschen, so der Bericht.

Dass Kehl erklärte: "Ich habe mich selber ein bisschen gewundert. Wir haben genug Optionen, im Moment haben wir einen vollen Kader", passt zudem wunderbar zu weiteren Informationen, die "90min" streut.

Besagte Optionen könnte der BVB demnach bereits im Januar reduzieren - und Platz für Sancho schaffen?

BVB-Youngster soll verliehen werden

Konkret soll man in Dortmund mit dem Gedanken spielen, Jamie Bynoe-Gittens im Winter zu verleihen. Zwar soll der 19-Jährige weiterhin eine große Rolle in den Zukunftsplanungen der Borussen spielen, aktuell kommt Bynoe-Gittens allerdings eher selten zum Zug. Eine Leihe, am liebsten innerhalb der Bundesliga, soll dafür sorgen, dass der Offensiv-Youngster wertvolle Erfahrungen sammelt.

Den freien Kaderplatz könnte in diesem Fall wiederum eine Leihe von Sancho füllen. Die Vereinbarung hängt dem Bericht zufolge vor allem an Sancho. Für ein Comeback an der Strobelallee müsste der 23-Jährige auf Geld verzichten. Selbst das halbe Gehalt, das Sancho in Manchester einstreicht, könnte der BVB wohl nur schwer offerieren.

Allerdings könnte das Szenario für den Engländer dennoch verlockend sein. Bei Manchester United fand er nie wirklich zu seinem Spiel, haderte obendrein mit psychischen Problemen und überwarf sich unlängst vollends mit Trainer Eric ten Hag. Die alte Wohlfühlheimat scheint zumindest auf dem ersten Blick eine gute Option zu sein, die Karriere wieder in Schwung zu bringen.