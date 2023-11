Neue Wechsel-Gerüchte um Eintracht-Star

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Paxten Aaronson (l.) könnte Eintracht Frankfurt im Januar verlassen

Im Januar 2023 wechselte das US-amerikanische Juwel Paxten Aaronson zu Eintracht Frankfurt in die Fußball-Bundesliga. Bisher kam der Youngster aus New Jersey bei den Hessen aber noch nicht allzu sehr zu Zuge, sodass mittlerweile bereits über einen Winter-Abschied spekuliert wird.

Der 19-Jährige kann in der Offensive durchaus flexibel eingesetzt werden, punktet mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit mit dem Ball am Fuß. Bis dato hat sich der Konkurrenzkampf unter dem neuen Cheftrainer Dino Toppmöller trotzdem als zu groß erwiesen.

Mehrere Male stand Aaronson zuletzt nicht mal mehr im Spieltagskader der Adlerträger. Insgesamt stehen in der laufenden Bundesliga-Spielzeit vier Einsätze zu Buche, keiner davon von Beginn an.

Laut eines jüngsten "Bild"-Berichts wird hinter hervorgehaltener Hand bereits über einen Wechsel auf Leihbasis im kommenden Winter spekuliert. Konkrete Aussagen dazu geschweige denn einen potenziellen Leih-Klub für den Teenager, der bei der Eintracht noch einen laufenden Vertrag bis 2027 besitzt, gab es bis zuletzt allerdings noch nicht.

Eintracht-Youngster noch ohne Startelf-Einsatz in der Bundesliga

Angesprochen auf den derzeitigen Reservisten sagte SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller lediglich: "Wir haben uns jetzt noch nicht unterhalten bezüglich der Personalplanung. Ich möchte die Spieler noch länger sehen, die Entwicklung abwarten."

Bei Aaronsons letztem Startelf-Einsatz in der UEFA Conference League machte er beim 2:1-Sieg gegen den FC Aberdeen im September keine besonders glückliche Figur, wurde dabei in der Halbzeitpause bereits ausgewechselt. "Gegen Aberdeen lief es nicht so glücklich, das kann aber immer passieren. Eigentlich war er davor auf einem aufsteigenden Ast", redet ihm sein Trainer weiterhin gut zu.

Ob es tatsächlich zu einem Frankfurt-Abschied auf Zeit kommen wird im kommenden Januar, bleibt somit noch abzuwarten. Bis dato steht der Offensivmann bei elf Bundesliga-Einsätzen (null Tore), die er allesamt als Einwechselspieler bestritt.