Überraschung! Barca buhlt angeblich um Leipzig-Star

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Lukas Klosternann (r.) von RB Leipzig soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben

Auf der rechten Defensivseite des FC Barcelona ist 2023/24 Joao Cancelo, der in der vergangenen Saison noch auf Leihbasis für den FC Bayern kickte, gesetzt. Da allerdings auch das Engagement bei den Katalanen kein festes ist und zuletzt durchaus Zweifel an den Leistungen des Portugiesen keimten, soll man sich bei Barca bereits nach Alternativen umschauen. In den Fokus ist dabei angeblich ein Spieler gerückt, der bei RB Leipzig derzeit meist nur Joker ist.

Im Sommer 2024 endet die Leihe von Joao Cancelo von Manchester City zum FC Barcelona. Wie sehr und ob sich die Blaugrana dann um eine feste Verpflichtung bemühen, steht noch nicht fest. Grundsätzlich darf aber wohl ohnehin erwartet werden, dass der 27-Jährige (Vertrag bei ManCity bis 2027) für die finanziell arg gebeutelten Spanier letztlich eine zu teure Option wird.

Auf der Suche nach möglichen Alternativen, die ab 2024 eine mögliche Lücke schließen könnten, soll der FC Barcelona nun einen Spieler aus der deutschen Fußball-Bundesliga ins Auge gefasst haben, der anders als Cancelo sogar zum Nulltarif kommen würde: Lukas Klostermann von RB Leipzig. Das will "fichajes.net" erfahren haben.

Zukunft von Lukas Klostermann bei RB Leipzig ist noch offen

Der Vertrag des deutschen Nationalspielers bei den Sachsen läuft Ende Juni 2024 aus. Wie es für ihn weitergehe, sei "tatsächlich noch offen", erklärte der 27-Jährige zudem unlängst dem "kicker". Zwar sei bekannt, dass er sich "in Leipzig echt wohlfühle", er wolle jedoch "erst einmal die Hinrunde" abwarten, so Klostermann.

Heißt wohl auch, dass Klostermann zumindest für Gespräche mit anderen Klubs zur Verfügung stehen dürfte. Diese kann er ohne Zustimmung von RB Leipzig ab dem 1. Januar, ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrags, aufnehmen.

Laut dem Bericht fiebert auch Barca dem Jahreswechsel entgegen, um diesen Umstand dann für sich zu nutzen.

Wie sich Klostermann letztlich entscheidet, dürfte auch davon abhängen, welche Einsatzzeiten er in Leipzig verzeichnet. In der laufenden Spielzeit war Klostermann, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, nur selten gesetzt, bestritt zuletzt allerdings zwei Partien über 90 Minuten.