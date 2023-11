Guardiola mit Sonderlob für Bayern-Flirt Phillips

IMAGO/David Rawcliffe

Kalvin Phillips gilt weiterhin als Wechselkandidat beim FC Bayern

Seit Wochen wird über das Interesse des FC Bayern an Mittelfeldspieler Kalvin Phillips von Manchester City spekuliert. Nach dem 6:1-Kantersieg der Sky Blues gegen den AFC Bornemouth in der Premier League sprach Teammanager Pep Guardiola nun erneut über die Personalie.

Begründet werden die Gerüchte über einen Winter-Abschied des englischen Nationalspielers seit Wochen mit den mangelnden Einsatzminuten unter Startrainer Guardiola. In der Premier League und Champions League stand er noch kein einziges Mal in der laufenden Spielzeit in der Startformation.

Am letzten Samstag wurde er erneut nur in der Schlussphase für Stammspieler und Platzhirsch Rodri eingewechselt. Sein spanischer Mitspieler im zentral-defensiven Mittelfeld ist laut Guardiola auch der entscheidende Grund dafür, warum Phillips derzeit nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus kommt.

"Kalvin ist außergewöhnlich in vielen Dingen. Warum er nicht spielt? Nun, Rodri ist ein Schlüsselspieler bei uns", so ManCity-Teammanager Pep Guardiola angesprochen auf den 27-Jährigen.

Guardiola lobt Einstellung von Phillips

Phillips besitzt zwar noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 in Manchester, dennoch gilt ein Abschied zumindest auf Leihbasis im kommenden Januar als sehr wahrscheinlich. Neben dem FC Bayern, der bekanntermaßen intensiv Ausschau nach einem klassischen Sechser hält, wurde Phillips unter anderem auch schon mit Newcastle United in Verbindung gebracht.

Guardiola hob derweil die Einstellung seines Spielers trotz unbefriedigender Einsatzzeiten beim amtierenden Triple-Sieger hervor: "Er macht nie eine Aktion gegen Spielerkollegen oder ein mieses Gesicht, er trainiert nie schlecht. Ich würde ihm gerne so viele Minuten wie möglich geben", sprach der Katalane seinem Ergänzungsspieler gut zu.

Dass Phillips schon zeitnah eine Bewährungschance in der Startformation erhalten wird, konnte ihm der Erfolgscoach der Cityzens allerdings nicht versprechen.