Ex-Schalker Jones übernimmt Drittliga-Klub

Scott Coleman via www.imago-images.de

Jermaine Jones ist neuer Trainer des Central Valley Fuego FC

Der langjährige Bundesliga-Profi und US-Nationalspieler Jermaine Jones ist neuer Trainer des Central Valley Fuego FC. Der seit zwei Jahren existierende Klub aus dem kalifornischen Fresno spielt in der drittklassigen US-Profiliga USL League One. "Es ist Zeit für ein neues Kapital", schrieb Jones, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Schalke 04 spielte, auf Instagram.

Jones arbeitete zuletzt für die U19-Nationalmannschaft der USA. Er war 2014 in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gewechselt und absolvierte dort Spiele für New England Revolution, Colorado Rapids und Los Angeles Galaxy. Für das Nationalteam der USA kam der gebürtige Frankfurter 69-mal zum Einsatz.