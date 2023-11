Europa-Held von Eintracht Frankfurt in die 2. Bundesliga?

IMAGO/Revierfoto

Almamy Touré (l.) beim Europa-League-Sieg von Eintracht Frankfurt

Verstärkt sich der 1. FC Kaiserslautern mit einem ehemaligen Spieler von Eintracht Frankfurt? Der Zweitligist soll sich mit einem derzeit vereinslosen Innenverteidiger beschäftigen.

Almamy Touré befindet sich offenbar auf dem Radar des 1. FC Kaiserslautern. Laut "Bild" hat sich Geschäftsführer Thomas Hengen mit dem 27-Jährigen befasst.

Touré spielte in den vergangenen vier Saisons für Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga. Der Abwehrmann war Teil der legendären SGE-Mannschaft, die im Mai 2022 in der Europa League triumphierte. Touré stand im Endspiel gegen die Rangers aus Glasgow über die komplette Spielzeit auf dem Rasen.

Im zurückliegenden Sommer trennten sich dann die Wege zwischen Eintracht Frankfurt und Touré. So konnten sich Spieler und Verein nicht auf einen neuen Vertrag einigen.

1. FC Kaiserslautern lässt Gerücht unkommentiert

Touré steht seitdem ohne neuen Arbeitgeber da. Bietet sich für den Nationalspieler aus Mali nun beim 1. FC Kaiserslautern eine neue Chance? Der Zweitligist wollte das Gerücht gegenüber "Bild" nicht kommentieren.

Boris Tomiak fehlt in der Innenverteidigung des 1. FC Kaiserslautern aktuell gesperrt. Kevin Kraus muss aufgrund einer Gehirnerschütterung kürzer treten. Cheftrainer Dirk Schuster ist in der Defensive somit zum Umbauen gezwungen.

1. FC Kaiserslautern mit Aufstiegschancen?

Der 1. FC Kaiserslautern rangiert in der 2. Bundesliga nach den ersten zwölf Spieltagen mit 18 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Relegationsrang, auf dem aktuell Hannover 96 liegt, beträgt lediglich drei Zähler.

Nicht auszuschließen, dass die Roten Teufel in dieser Saison um den Aufstieg mitspielen. Hinter dem 1. FC Kaiserslautern liegen schwere Jahre. Doch nach dem zwischenzeitlichen Absturz in die Drittklassigkeit haben sich die Pfälzer inzwischen wieder berappelt und sind in der zweiten Saison in Folge Teil der 2. Bundesliga.