FC Bayern vor Personal-Rochade gegen Heidenheim

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Aleksandar Pavlovic winkt beim FC Bayern ein Startelf-Einsatz

Thomas Tuchel ist beim FC Bayern wieder einmal zum Umbauen gezwungen. Nachwuchshoffnung Aleksandar Pavlovic könnte von der bevorstehenden Personal-Rochade profitieren.

Der FC Bayern trifft in der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) in der heimischen Arena auf den 1. FC Heidenheim. Joshua Kimmich fehlt aufgrund seiner Roten Karte im Duell mit Darmstadt 98 (8:0) noch gesperrt. Matthijs de Ligt (Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk) muss verletzt pausieren.

Laut Informationen von "tz" und "Münchner Merkur" könnte zudem Dayot Upamecano zunächst nur auf der Bank sitzen. Der französische Nationalspieler agierte bei den jüngsten Erfolgen gegen Borussia Dortmund (4:0) und Galatasaray (2:1) wieder im Abwehrzentrum. Zuvor musste Upamecano wegen einer Oberschenkelverletzung passen.

Pavlovic winkt Startelf-Einsatz beim FC Bayern

Tuchel hatte zuletzt bereits angedeutet, den 25-Jährigen nach dessen Rückkehr nur äußerst ungern in drei Spielen innerhalb einer Englischen Woche aufzubieten.

Mit Min-jae Kim steht gleichzeitig nur ein weiterer Innenverteidiger zur Verfügung. "tz" und "Münchner Merkur" zufolge könnte daher Leon Goretzka in die Abwehrmitte rücken. Aleksandar Pavlovic wäre dann wohl erster Kandidat für die Position neben Konrad Laimer im zentralen Mittelfeld.

Der 19-Jährige wurde von Tuchel unlängst häufiger ins kalte Wasser geworfen und wusste zu überzeugen. "Er hat in der Vorbereitung sensationell gut gespielt. Immer wenn er gespielt hat, hat er sehr gut gespielt", lobte Tuchel das Münchner Eigengewächs.

Musiala fehlt FC Bayern gegen Heidenheim

Dass Musiala im Duell mit Aufsteiger Heidenheim neben Laimer aufläuft, ist laut Tuchel hingegen nicht möglich. Der Nationalspieler musste in der Champions-League-Partie gegen Galatasaray am Mittwochabend vorzeitig ausgewechselt werden.

"Es ist eine Muskelverletzung. Im schlimmsten Fall ein Faserriss", verriet Tuchel bei "DAZN": "Für Heidenheim gibt es gar keine Chance."