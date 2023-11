Verlängerung? Bayern-Routinier lässt aufhorchen

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sven Ulreich (r.) könnte bald beim FC Bayern verlängern

Sven Ulreich ist beim FC Bayern, begleitet von viel Lob der Verantwortlichen, zurück in die zweite Reihe gerückt, um Manuel Neuer zu unterstützen. Längst steht eine weitere Vertragsverlängerung beim 35-Jährigen im Raum. Ulreich steht Gesprächen sehr offen gegenüber.

Die Zukunft von Ersatztorhüter Sven Ulreich beim FC Bayern München könnte sich schon in den nächsten Wochen endgültig klären.

"Es freut mich, positive Worte zu hören", sagte Ulreich gegenüber "Bild" mit Blick auf die Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen, der den Schlussmann zuletzt in höchsten Tönen gelobt und eine baldige Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt hatte: "Die letzten Wochen und Monate hat es sich gezeigt, wie wichtig es ist, auf der Position gut besetzt zu sein. Ich freue mich über das Feedback. Wir werden uns die nächsten Wochen hinsetzen und gucken, was passiert."

Dreesen hatte vor dem Spiel in der Champions League gegen Galatasaray (2:1) verraten, dass man beim deutschen Rekordmeister "in Gesprächen für eine Vertragsverlängerung" von Ulreich sei. "Er hat es mehr als verdient und ist ein fantastischer Mensch. Wir sind Sven zu großem Dank verpflichtet für die Zeit, in der Manuel ausgefallen ist."

Auch Neuer lobt Bayerns Ersatztorwart: "Bin der größte Ulle-Fan"

Auch Kapitän Manuel Neuer hatte vor dem Königsklassen-Spiel von seinem Stellvertreter geschwärmt.

"Wir wissen, wenn ich ausfalle, dass der Ulle sofort wieder seinen Mann stehen wird. Ich habe es immer gesagt, dass ich der größte Ulle-Fan gewesen bin in der Vergangenheit. Es ist ja nicht erst seit dieser Saison so, dass der Ulle immer seinen Mann gestanden hat und einen Super-Job erledigt hat, das war ja schon in den Jahren zuvor immer der Fall", sagte er auf der Pressekonferenz.

Aktuell läuft Sven Ulreichs Vertrag beim FC Bayern im kommenden Sommer aus. Der einstige Stuttgarter war 2015 erstmals zum Münchner Spitzenklub gewechselt, ehe er 2020 beim HSV ein neues Kapitel aufschlug. Nur ein Jahr später zog es Ulreich zurück in den Süden. Für den FC Bayern machte der achtfache Meister und Champions-League-Sieger von 2020 immerhin 98 Pflichtspiele.