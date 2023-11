1. FC Kaiserslautern holt Ex-Frankfurter

IMAGO/Joaquim Ferreira/SID/IMAGO/Joaquim Ferreira

Almamy Toure spielte zuletzt für Eintracht Frankfurt

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat die Länderspielpause genutzt und seine Defensive mit Innenverteidiger Almamy Toure verstärkt. Das gaben die seit vier Ligaspielen sieglosen Pfälzer am Mittwoch bekannt, ohne eine genaue Vertragslaufzeit zu nennen.

Der 27-Jährige war zuletzt vereinslos, sein Kontrakt beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt war im Sommer nach viereinhalb Jahren ausgelaufen.

"Es ist natürlich ein Glücksfall, wenn sich ein Spieler wie Almamy Toure mit uns beschäftigt und dann auch noch die gleichen Ambitionen hat", sagte Geschäftsführer Thomas Hengen: "Für ihn war die sportliche Herausforderung und die Plattform, die sich ihm bietet, viel wichtiger als der monetäre Aspekt, sonst wären wir auch nicht zusammengekommen."

Der in Mali geborene Toure, der in einem Pariser Vorort aufwuchs, war im Alter von 14 Jahren zur AS Monaco gewechselt. Vier Jahre später gab er sein Profi-Debüt in der Champions League gegen den FC Arsenal.

Im Januar 2019 folgte der Wechsel nach Deutschland. Mit der Eintracht, für die er insgesamt 81 Pflichtspiele bestritt, gewann der Abwehrspieler den DFB-Pokal und die Europa League.