Enthüllt: Eintracht Frankfurt wollte Bayern-Star

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Eric Maxim Choupo-Moting kann den FC Bayern verlassen, Eintracht Frankfurt hatte Interesse

Im großen Sommer-Transferendspurt verlor Eintracht Frankfurt mit Randal Kolo Muani seinen besten Stürmer. Ersatz konnte so kurzfristig nicht mehr verpflichtet werden. Dies wollen die Hessen im Winter nachholen. Einen potenziellen Kandidaten haben die SGE-Bosse beim FC Bayern gefunden.

Wie die "Bild" berichtet, erkundigte sich die Frankfurter Eintracht beim FC Bayern nach einer möglichen Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner gilt in München als Verkaufskandidat und kann den Rekordmeister übereinstimmenden Meldungen zufolge bereits im Winter verlassen.

Auch die Frankfurter bekamen von den Plänen der Bayern-Bosse Wind und erkundigten sich laut "Bild" nach einem Transfer des 34-Jährigen. Die Ernüchterung folgte allerdings schnell. Bereits nach der "ersten losen Anfrage" sei der Transfer des Stürmers ausgeschlossen worden, schreibt das Blatt.

FC Bayern kann Ablöse für Choupo-Moting verlangen

Als Grund nennt "Bild" das hohe Gehalt Choupo-Motings. Der Routinier verdient an der Isar geschätzte zehn Millionen Euro pro Jahr. Diese Summe hätte das Gehaltsgefüge am Main "komplett gesprengt", heißt es. Die Suche der Hessen nach einem neuen Stürmer und die Choupo-Motings nach einem neuen Verein geht somit weiter.

Weil der Vertrag des Stürmers beim FC Bayern noch bis zum Sommer 2024 läuft, wird für den 34-Jährigen noch eine Ablöse fällig. Spekuliert wird, dass sich die Münchner rund fünf Millionen Euro erhoffen. Eine Summe, die etwa für einen der zahlungskräftigen Klubs in Saudi-Arabien leicht zu stemmen wäre. Auch dort soll ein Transfer des Kameruners Gerüchten zufolge diskutiert werden.

Beim FC Bayern hat Choupo-Moting seinen Rang als Ersatzstürmer Nummer eins in dieser Saison an Mathys Tel verloren. Eine zeitnahe Trennung gilt somit als wahrscheinlich. Obwohl der Stürmer klubintern sehr geschätzt wird, stand er in der laufenden Saison lediglich in drei Pflichtspielen in der Startelf. In zwölf Spielen kam er nur als Joker zum Einsatz.